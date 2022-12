In Davos findet nach zwei Jahren coronabedingter Pause der Spengler Cup wieder statt. Bild: keystone

Diese Sport-Highlights erwarten dich noch vor dem Jahreswechsel

Auch zwischen den Jahren ist der Sportkalender voll. Egal ob Fussball, Eishockey, American Football, Basketball oder Skispringen – jeder Sportfan kommt auf seine Kosten.

24. Dezember

NFL

Ab 19 Uhr spielen in der NFL unter anderem die Kansas City Chiefs gegen die Seattle Seahawks und die Dallas Cowboys gegen die Philadelphia Eagles.

Zwischen Eagles und Cowboys dürfte es wenig besinnlich zugehen. Bild: keystone

25. Dezember

NFL

Ab 2.15 Uhr mit der Begegnung Pittsburgh Steelers gegen die Las Vegas Raiders. Um 19 Uhr treffen die Miami Dolphins auf die Green Bay Packers und um 22.30 Uhr spielen die Los Angeles Rams gegen die Denver Broncos.

NBA

Der «Christmas Day» hat in der NBA grosse Tradition. In dieser Saison sind die Spiele Dallas Mavericks – Los Angeles Lakers und Boston Celtics – Milwaukee Bucks die Highlights.

Luka Doncic ist der grosse Star der Dallas Mavericks. Bild: keystone

26. Dezember

NFL

Ab 2.20 Uhr spielen die Arizona Cardinals gegen die Tampa Bay Buccaners um Tom Brady.

NBA

Um 2 Uhr treffen die Golden State Warriors auf die Memphis Grizzlies und ab 4.30 Uhr die Denver Nuggets auf die Phoenix Suns.

Spengler Cup

Vom 26 bis 31. Dezember wird das Turnier bereits zum 94. Mal in Davos ausgetragen. Am Montag beginnen um 15.10 Uhr HC Ambri-Piotta – Örebro HK und um 20.15 Uhr Sparta Prag – Team Canada.

Premier League

Ab 13 Uhr wird der «Boxing Day» mit der Partie Brentford – Tottenham Hotspur eröffnet. Zum Abschluss des Fussball-Tages trifft dann Arsenal mit Granit Xhaka im London-Derby auf West Ham United.

Ob Harry Kane sich von seinem Fehlschuss bei der WM schon erholt hat? Am «Boxing Day» werden wir es sehen. Bild: keystone

27. Dezember

Spengler Cup

Am zweiten Turnier-Tag spielt ab 15.10 Uhr der IFK Helsinki gegen den Verlierer der Partie Ambri – Örebro. Anschliessend steigt der Gastgeber HC Davos gegen den Verlierer zwischen Prag und dem Team Canada ins Turnier ein.

NFL

Ab 2.15 Uhr Indianapolis Colts – Los Angeles Chargers.

NBA

Ab 1 Uhr unter anderem mit dem Spiel Cleveland Cavaliers – Brooklyn Nets.

Premier League

Zunächst empfängt um 18.30 Uhr der FC Chelsea den FC Bournemouth und um 21 Uhr gastiert Remo Freuler mit Nottingham Forest bei Manchester United.

Ski-Alpin

Um 10.00 und 13.00 Uhr steht ein Riesenslalom der Damen im österreichischen Semmering auf dem Programm. Es ist der Ersatz für das ausgefallene Rennen in Sölden.

Darts-WM

Vom 26. bis 29. Dezember läuft die 3. Runde der Darts-WM in London.

28. Dezember

Spengler Cup

Der dritte Turnier-Tag beginnt mit der Partie zwischen dem IFK Helsinki und dem Sieger zwischen Ambri – Örebro. Um 20.15 Uhr trifft der HC Davos dann auf den Sieger aus der Begegnung Prag – Team Canada.

Am 28. Dezember geht es weiter rund beim Spengler Cup. Bild: keystone

NHL

Ab 1 Uhr bis in die frühen Morgenstunden wird am 28. Dezember auch in der NHL wieder gespielt. Es kommt unter anderem zu den Aufeinandertreffen der Nashville Predators (Josi und Niederreiter) und der Dallas Stars sowie der Los Angeles Kings (Fiala) und der Vegas Golden Knights.

Premier League

In der Premier League gastiert Manchester City abends bei Leeds United.

Ligue 1

Auch in Frankreich wird wieder Fussball gespielt, Paris-Saint-Germain empfängt Racing Strassburg. Weltmeister Lionel Messi (PSG) wird nicht bereits wieder dabei sein. Natistürmer Breel Embolo muss mit Monaco gegen Auxerre ran.

Vierschanzentournee

Am 28. Dezember beginnt die Vierschanzentournee mit der Qualifikation in Oberstdorf.

Ski-Alpin

Abfahrt der Herren im italienischen Bormio (11.30 Uhr) und Riesenslalom der Damen in Semmering (10.00/13.00 Uhr).

NBA

Auch in der Welt des Basketballs geht es weiter hoch her: die Orlando Magic treffen auf die Los Angeles Lakers, die Boston Celtics spielen gegen die Houston Rockets und die New York Knicks sind zu Gast bei den Dallas Mavericks.

Darts-WM

3. Runde am Nachmittag und Abend.

29. Dezember

Spengler Cup

Am Donnerstag findet die Zwischenrunde statt. Die beiden Gruppenzweiten treffen auf den Dritten der jeweils anderen Gruppe, um die beiden fehlenden Halbfinalisten zu ermitteln.

NHL

In der NHL ist das Bild ähnlich wie in den Tagen zuvor, in den frühen Morgenstunden finden fünf Partien statt.

NBA

In der NBA kommt es zum Aufeinandertreffen der Miami Heat mit den Los Angeles Lakers um LeBron James. Der Meister Golden State Warriors empfängt die Utah Jazz.

La Liga

Die spanische Liga kehrt wieder zurück. Mit Atlético Madrid spielt ein Grosser um 21.30 Uhr gegen Schlusslicht Elche.

Ligue 1

In der Ligue 1 trifft am 16. Spieltag unter anderem OGC Nizza auf RC Lens und Olympique Marseille auf den FC Toulouse.

Vierschanzentournee

Nach der Qualifikation am Vortag findet ab 16.30 Uhr das erste Springen der Tournee in Oberstdorf statt.

In Oberstdorf geht es wieder hoch hinaus. Bild: keystone

Ski-Alpin

Super-G der Herren in Bormio (11.30 Uhr) und Slalom der Damen am «Zauberberg» in Semmering (15.00 und 18.30 Uhr).

Darts-WM

Die letzten Spiele der 3. Runde und die ersten Achtelfinal-Partien werden ausgetragen.

30. Dezember

Spengler Cup

Am vorletzten Tag des Jahres finden ab 15.10 Uhr die beiden Halbfinal-Paarungen statt.

NHL

In der NHL treffen Roman Josi und die Nashville Predators ab 23 Uhr auf die Anaheim Ducks.

NBA

In Texas kommt es zum Duell der Dallas Mavericks und der Houston Rockets. Zudem sind die Los Angeles Clippers zu Gast bei den Boston Celtics.

LaLiga

Kurz vor dem Jahreswechsel muss auch der amtierende Champions-League-Sieger wieder ran: Real Madrid trifft auf Real Valladolid (21.30 Uhr).

Premier League

Der FC Liverpool empfängt um 21 Uhr in seinem letzten Spiel im Jahr 2022 Leicester City mit dem Ex-Trainer der «Reds», Brendan Rodgers.

Darts-WM

Am 30. Dezember findet der zweite Teil der Achtelfinal-Spiele der Darts-WM statt.

Kann Peter Wright bei der Darts-WM seinen Titel verteidigen? Bild: keystone

31. Dezember

Spengler Cup

An Silvester findet traditionell der Final des Turniers in Davos statt. Er beginnt um 12.10 Uhr.

NHL

Am letzten Tag des Jahres geht es in der NHL ab 19 Uhr nochmals rund. Fünf Begegnungen stehen zum Jahresabschluss noch an. Roman Josi und Nino Niederreiter treffen mit Nashville zum Jahresausklang auswärts auf die Las Vegas Golden Knights.

NBA

Die NBA bietet zum Jahresende auch noch einige Leckerbissen. In Milwaukee sind die Minnesota Timberwolves bei den Bucks zu Gast, während die New Orleans Pelicans die Philadelphia 76ers empfangen.

LaLiga

In Barcelona kommt es um 14 Uhr zum Stadt-Derby: Barça empfängt Espanyol.

Premier League

Auch auf der Insel rollt der Ball am letzten Tag des Jahres noch. Der 18. Spieltag der Premier League bietet unter anderem die Partien Wolverhampton Wanderes – Manchester United und Manchester City – Everton. Die letzte Begegnung des Jahres bestreiten Brighton und Arsenal.

Vierschanzentournee

Nachdem die Tournee für einen Tag pausiert hatte, geht es mit der Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen weiter.

Ski-Langlauf

Am 31. Dezember startet im Val Müstair die Tour de Ski. Sowohl bei den Herren als auch bei den Damen geht es mit dem Sprint im Freistil los. Die Tour de Ski läuft bis zum 8. Januar 2023.

Die Tour de Ski startet in Münstertal. Bild: keystone

1. Januar

NHL

In der NHL geht es auch zum Auftakt ins neue Jahr direkt weiter. Um 21 Uhr spielen die New Jersey Devils gegen die Carolina Hurricanes.

NFL

Unter anderem treffen die Kansas City Chiefs auf die Denver Broncos.

Patrick Mahomes trifft mit den Kansas City Chiefs auf die Denver Broncos. Bild: keystone

NBA

In der NBA kommt es zu einem weiteren Duell in Texas zwischen den San Antonio Spurs und den Dallas Mavericks.

Premier League

In der Premier League gastiert zum Jahresauftakt Aston Villa bei Tottenham (15.00 Uhr) und Remo Freuler ist mit Nottingham Forest Gegner von Denis Zakaria und dem FC Chelsea (17.30 Uhr).

Ligue 1

PSG gastiert am ersten Tag des neuen Jahres beim RC Lens und AS Monaco empfängt Stade Brest.

Vierschanzentournee

Das Neujahrsspringen findet wie gewohnt in Garmisch-Partenkirchen statt. Es beginnt um 14 Uhr.

National League

Zum Start ins neue Jahr erwarten die ZSC Lions um 20 Uhr den EHC Biel.

Ski-Langlauf

Die Tour de Ski geht in Münstertal mit der Verfolgung über 10 Kilometer weiter.

Darts-WM

Bei der Darts-WM in London stehen zum Auftakt ins neue Jahr die Viertelfinal-Paarungen an.