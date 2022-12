Premier League am Boxing Day: Tottenham mit Comeback

Tottenham bejubelt den Ausgleich gegen Brentford. Bild: keystone

Tottenham mit spektakulärem Comeback gegen Brentford

Brentford – Tottenham Hotspur 2:2

Lange sah es nicht gut aus für die Tottenham Hotspur am zum Auftakt am klassischen Boxing-Day-Spieltag in der Premier League. Brentford ging nach 15 Minuten verdient in Führung und doppelte kurz vor der Pause beinahe nach – Ivan Toney stand aber im Abseits.

Seinen Treffer holte er nach dem Pausentee nach und erhöhte auf 2:0. Dies stachelte die Spurs aber noch einmal am. Harry Kane und Pierre-Emile Höjbjerg sorgten mit einem Doppelschlag für den Ausgleich. Und kurz vor Schluss hatten die Londoner in der Person von Heung-Min Son gar noch die Chance auf drei Punkte – der Südkoreaner verpasste knapp.

Kane gleicht für Tottenham aus. Video: streamja

Pierre-Emile Höjbjerg gleicht das Spiel aus. Video: streamja

