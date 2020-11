Sport

Fussball

Derby FC Winterthur – FC Zürich: Ausverkaufte Schützenwiese



Das wahrscheinlich beste Match-Plakat seit dem Untergang des römischen Reichs

Zum Abschluss des Fussball-Jahres in der Schweiz kommt es in Winterthur zum Derby gegen den FC Zürich. Der FCW und seine Fans fiebern dem Spiel schon lange entgegen.

Die Geschichte von Asterix und seinen tapferen Galliern kennt jeder. Standhaft wehren sich die Einwohner eines kleinen Dorfes gegen die Römer. Der FC Winterthur liess sich davon für sein Matchplakat inspirieren:

Die sportliche Ausgangslage für die Partie ist so klar, wie sich die Lage vor rund 2000 Jahren präsentiert hatte. Hier ein übermächtiger Gegner, da ein Herausforderer, dessen einzige Hoffnung ein Zaubertrank ist. Als dieser könnte sich die Kulisse entpuppen: Die Schützenwiese ist mit 9400 Fans ausverkauft, schon ewig waren nicht mehr so viele Zuschauer an einem Fussballspiel in Winterthur. Letztmals waren es im März 1974 noch mehr, erinnert die Lokalzeitung «Landbote».

Zürich zittert höchstens wegen der kalten Temperaturen

Der FC Zürich ist auf gutem Weg, direkt wieder in die Super League aufzusteigen. Er hat noch kein einziges Meisterschaftsspiel verloren und könnte mit einem weiteren Erfolg heute mit zwölf Punkten Vorsprung auf den Rest der Liga überwintern.

Kann Winterthur dem FCZ die erste Meisterschafts-Niederlage zufügen? Ja, der FCW schafft eine Überraschung! Nein, Zürich gewinnt auch heute. Klarer Fall: Das gibt ein Unentschieden.

Winterthur dagegen wartet seit acht Spielen auf einen Sieg, der letzte Dreier liegt über zwei Monate zurück. Der Achtplatzierte hat nur fünf Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz, auf dem sich der FC Schaffhausen befindet.

«Wir haben sportlich keine Chance, also nutzen wir sie», schreibt der FCW auf seiner Facebook-Seite. Sorgen muss er sich bloss vor der Kälte machen. Wenn die Partie um 19.45 Uhr angepfiffen wird, dann dürfte auch in Winterthurs «Bierkurve» manch einer einen wärmenenden Punsch dem Becher mit kühlem Gerstensaft vorziehen. (ram)

Fan-Gegensätze in der Challenge League

