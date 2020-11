Sport

Fussball

Das sind die Noten der Schweizer Nationalspieler beim 1:2 gegen Belgien



Bild: keystone

Das sind die Noten der Schweizer Nationalspieler beim 1:2 gegen Belgien

Die Schweiz bleibt in diesem Jahr ohne Sieg. Auswärts im Testspiel gegen Belgien schlägt auch der sechste Versuch fehl. Das sind die Einzelnoten der Nati-Kicker.

Auch wenn es nur ein Testspiel war, zumal gegen die Nummer 1 im FIFA-Ranking, war der Ausgang dieses weitgehend harmlosen und wenig intensiven Spiels aus Schweizer Optik ärgerlich. Denn gegen dieses Belgien, das ohne seine geschonten Stars Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku und Dries Mertens sowie ohne den an Covid-19 erkrankten Eden Hazard angetreten war, wäre der erste Sieg 2020 durchaus möglich gewesen.

Er gelang nicht, weil die Schweizer in einer guten ersten Halbzeit mit Chancenplus nur bei Admir Mehmedis Vorstoss nach einem weiten Zuspiel von Fabian Schär erfolgreich waren (12.). Und weil sie nach der Pause zwei Fehler zu viel machten und den Belgiern so die Wende ermöglichten. Am Ursprung des Ausgleichs stand ein Fehlpass von Verteidiger Loris Benito (49.), beim Siegestreffer von Doppeltorschütze Michy Batshuayi stand Fabian Schär im Zentrum zu weit von seinem Gegenspieler weg (70).

Wie sich die einzelnen Spieler bewertet werden, erfährst du in der folgenden Bildstrecke.

(jaw/ch media)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Die 13 schönsten WM-Momente der Schweizer Fussball-Nati Xherdan Shaqiri über die Rückkehr in die Nati und den Verbleib beim FC Liverpool Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter