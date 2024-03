Yann Sommer muss verletzt ausgewechselt werden

Yann Sommer wird gegen Dänemark verletzt ausgewechselt – die Szene im Video

Der Schweizer Nati-Goalie Yann Sommer verdrehte sich in der Partie gegen Dänemark in einer heiklen Situation im Strafraum den Knöchel. Der Keeper von Inter Mailand, der mit den Italienern eine hervorragende Saison spielt, musste in der 37. Minute durch Yvon Mvogo ersetzt werden.

Mehr «Sport»

Grosses Pech für Yann Sommer und die Nati. Der Torhüter der Schweizer Nationalmannschaft musste im Freundschaftsspiel gegen Dänemark am Samstagabend in Kopenhagen in der 37. Minute seinen Platz räumen.

Der Grund? In der 24. Minute verdrehte sich der Basler den rechten Knöchel, nachdem er in einer heissen Situation vor dem Schweizer Tor versucht hatte, mit dem Fuss zu klären.

Video: SRF

Nach der Behandlung durch den Teamarzt beschloss Yann Sommer zwar weiterzuspielen – schliesslich liess er sich doch auswechseln. Ob die Schmerzen schlicht zu stark waren oder ob Sommer kein Risiko eingehen wollte, ist bisher nicht bekannt.

Yann Sommer wurde durch Yvon Mvogo ersetzt. Wie Murat Yakin nach dem Spiel gegenüber SRF sagte, sei noch nicht klar, wie gravierend die Verletzung ist.

(yog)