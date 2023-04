Renat Dadashov bejubelt sein Blitztor in der 3. Minute gegen Winterthur. Bild: keystone

GC gewinnt Derby gegen Winterthur und verabschiedet sich aus dem Abstiegskampf

Die Grasshoppers kommen in Winterthur zu einem wichtigen 2:1-Sieg. Auch, weil Souleymane Diaby einen ganz bitteren Abend einzieht.

In der 3. Minute passte Winterthurs Verteidiger unkontrolliert in die Mitte - direkt auf GCs Hayao Kawabe. Dieser leitete den Ball an Christian Herc weiter, der mit dem Aussenrist zur frühen Führung für die Gäste traf. Keine 20 Minute später war die Partie für den 23-jährigen Ivorer bereits zu Ende. Er hatte das Laufduell gegen Bendeguz Bolla verloren und diesen im Fallen daran gehindert, allein auf den Goalie zu ziehen. Nach Video-Studium entschied der Schiedsrichter auf Notbremse und zeigte Diaby die Rote Karte.

Nach dem verpatzten Start fand das Heimteam etwas besser ins Spiel. In der 43. Minute bot sich Matteo Di Giusto die goldene Gelegenheit, die Partie auszugleichen. Nach einem Konter genoss er im GC-Strafraum viel Platz, sein Schuss war jedoch zu unplatziert und wurde von GC-Torhüter André Moreira pariert. Unmittelbar nach der Grosschance kamen die Gäste zu einem Eckball, bei dem Petar Pusic den Kopf von Renat Dadaschow fand. Mit seinem achten Liga-Tor brachte der 23-Jährige die Gäste 2:0 in Führung.

In der zweiten Halbzeit wehrten sich die in Unterzahl agierenden Winterthurer lange erfolglos gegen die drohende Niederlage. Kurz vor Schluss kamen sie nach einem Hands noch zu einem Penalty, den Roman Buess zum 1:2 verwertete. Für mehr reichte es jedoch nicht mehr.

Dank dem dritten Sieg im vierten Duell liegen die Hoppers nun acht Punkte vor Schlusslicht Winterthur und können sich weiter Europacup-Hoffnungen machen.

Das Telegramm:

Winterthur - Grasshoppers 1:2 (0:2)

9000 Zuschauer. - SR San.

Tore: 3. Herc (Kawabe) 0:1. 45. Dadaschow (Pusic) 0:2. 86. Buess (Penalty) 1:2.

Winterthur: Kuster; Schättin, Yannick Schmid, Lekaj, Diaby; Burkart (79. Rodriguez), Kryeziu (61. Buess), Abedini, Ltaief (69. Ballet); Di Giusto (69. Holenstein), Ardaiz (79. Neftali).

GC: Moreira; Bolla, Seko, Ribeiro, Dominik Schmid; Abrashi, Ndenge (13. Loosli), Herc (77. Kacuri); Pusic (70. Morandi), Dadaschow, Kawabe.

Bemerkungen: Winterthur ohne Gantenbein, Pukaj, Ramizi (alle verletzt). GC ohne Shabani (gesperrt), Momoh, Schettine (beide verletzt). 22. Platzverweis Diaby (Notbremse). Verwarnungen: 35. Bolla, 84. Dominik Schmid, 95. Abrashi. (pre/sda)