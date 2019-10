«Speed, Schuss, Instinkt, Ehrgeiz» – darum dominiert Zugs Grégory Hofmann die Liga

Grégory Hofmann ist auf bestem Weg, der erste Schweizer National-League-Topskorer seit Damien Brunner zu werden. Wir wollten herausfinden, was den Zuger Sniper denn so gut macht, und haben dafür in die Statistik geschaut, aber auch bei Leuten nachgefragt, die es wissen müssen.

Er ist derzeit der erfolgreichste Spieler auf Schweizer Eis. Grégory Hofmann trifft und trifft und trifft. Der Romand hat gute Chancen, der erste Schweizer National-League-Topskorer seit Damien Brunner 2012 zu werden.

Brunner erzielte damals in 45 Spielen fantastische 60 Punkte (davon 24 Tore). Hofmann ist nach seinem brillanten Saisonstart aber noch besser unterwegs. Zieht er seine momentane Pace durch, landet er Ende Saison bei 50 Toren und insgesamt 77 Punkten. Solche Werte hat seit Oleg …