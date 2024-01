Fabian Schär lässt Newcastle jubeln. Bild: keystone

Schär beendet mit Doppelpack Newcastles Baisse +++ St.Pauli scheitert im Pokal dramatisch

Mehr «Sport»

DFB-Pokal

St.Pauli – Fortuna Düsseldorf 2:3nP

Ein Drama spielte sich im deutschen Pokal ab. Der FC St.Pauli schaffte es, gegen Fortuna Düsseldorf zwei Mal das Spiel nach Rückstand auszugleichen. Das 2:2 fiel erst in der Nachspielzeit der Verlängerung. Doch die Freude hielt beim Tabellenführer der 2. Bundesliga nicht lange. Im Elfmeterschiessen behielt Düsseldorf mit vier Treffern das bessere Ende für sich.

Premier League

Nottingham – Arsenal 1:2

twDank eines 1:2-Auswärtssieges bei Nottingham Forest bleibt Arsnenal an Leader Liverpool dran. Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Gabriel Jesus und Bukayo Saka sorgten mit einem Doppelschlag innert sieben Minuten für eine Vorentscheidung zugunsten der «Gunners». Der Anschlusstreffer von Taiwo Awoniyi kurz vor Schluss kam zu spät.

Nottingham Forest - Arsenal 1:2 (0:0)

Tore: 65. Gabriel Jesus 0:1. 72. Saka 0:2. 89. Awoniyi 1:2.

Aston Villa – Newcastle 1:3

Fabian Schär hat Newcastle United in der Premier League als Doppeltorschütze aus dem Formtief geschossen.

Der Schweizer Nationalverteidiger traf beim 3:1-Auswärtssieg beim Tabellenvierten Aston Villa zwischen der 32. und der 36. Minute zweimal aus kurzer Distanz und sorgte so für die 2:0-Führung. Der dritte Treffer war in der zweiten Halbzeit ein Eigentor durch Alex Moreno. Das Heimteam verkürzte durch Ollie Watkins zwar noch auf 1:3 und drückte in der Schlussviertelstunde vehement auf den Anschlusstreffer. Schär und seine Verteidigerkollegen liessen jedoch keinen weiteren Gegentreffer zu.

Vor dem Befreiungsschlag bei Aston Villa hatte Newcastle in der Meisterschaft viermal in Folge verloren, darunter gegen die Abstiegskandidaten Luton und Nottingham. Für Schär waren es die ersten Ligatore der Saison für seinen Klub. Dazu hatte er in der Gruppenphase der Champions League einmal getroffen.

Aston Villa - Newcastle United 1:3 (0:2)

Tore: 32. Schär 0:1. 36. Schär 0:2. 52. Moreno (Eigentor) 0:3. 71. Watkins 1:3.

Bemerkungen: Newcastle mit Schär.

Challenge League

Wil – Schaffhausen 2:0

Für den FC Schaffhausen begann die Mission Ligaerhalt in der Rückrunde der Challenge League mit einer Niederlage. Der personell verstärkte Tabellenletzte verlor sein erstes Pflichtspiel im neuen Jahr beim FC Wil mit 0:2.

Mit den Neuzuzügen Raul Bobadilla, Sékou Sanogo und Valon Zumberi in der Startelf sowie Ridge Munsy als Joker, aber ohne den verletzten Ermir Lenjani geriet Schaffhausen nach einer Stunde durch ein Tor von Kedus Haile-Selassie in Rückstand. In der Folge waren die Gäste zu keiner Reaktion fähig. Im Gegenteil, nach 72 Minuten erhöhte Aaron Appiah auf 2:0 für Wil, das mit dem Heimsieg einen Sprung vom 7. auf den 3. Platz machte.

Wil - Schaffhausen 2:0 (0:0)

1017 Zuschauer. - SR Odiet.

Tore: 59. Haile-Selassie 1:0. 72. Appiah 2:0.

Aarau – Baden 2:1

Schaffhausen bleibt damit drei Punkte hinter Baden Letzter, während Wil mit dem Heimsieg einen Sprung vom 7. auf den 4. Platz machte. Punktgleich Dritter ist Aarau. Die Mannschaft von Trainer Alex Frei entschied das Kantonsderby beim FC Baden dank Toren von Nikola Gjorgjev und Milot Avdyli 2:1.

Baden - Aarau 1:2 (0:1)

5100 Zuschauer. - SR Schmölzer.

Tore: 13. Gjorgjev 0:1. 65. Avdyli 0:2. 75. Giampà 1:2.