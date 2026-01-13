Der VfB Stuttgart gewinnt auch das zweite Spiel des Jahres. Bild: www.imago-images.de

Stuttgart gewinnt 5-Tore-Spektakel gegen Frankfurt – Spiel in Hamburg abgesagt

Bundesliga

VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt 3:2

Der VfB Stuttgart gewinnt in der 17. Runde der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt mit 3:2. Für die Schwaben ist es nach dem 4:1-Sieg gegen Leverkusen der zweite Erfolg im neuen Jahr.

Entscheidend in der Partie war Nikolas Nartey. In der 60. Minute eingewechselt erzielte der Stuttgarter drei Minuten vor dem Ende das Siegtor. Zuvor hatte Neuzugang Ayoube Amaimouni-Echghouyab für Eintracht Frankfurt in der 80. Minute ausgeglichen.

Nikolas Nartey jubelt nach seinem Treffer zum 3:2. Bild: www.imago-images.de

Die übrigen Tore waren bereits in der ersten Halbzeit gefallen. Eintracht Frankfurt, das mit dem Schweizer Aurèle Amenda in der Startelf antrat, ging bereits früh in Führung. Rasmus Kristensen traf in der 5. Minute per Kopf. Goals von Ermedin Demirovic (27.) und Deniz Undav (35.) kippten die Partie schliesslich zur Pausenführung von Stuttgart. Leonidas Stergiou wurde für den VfB in der Nachspielzeit eingewechselt, Luca Jaquez fehlte verletzt. (sda)

VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 3:2 (2:1).

Tore: 5. Kristensen 0:1. 27. Demirovic 1:1. 35. Undav 2:1. 80. Amaimouni 2:2. 87. Nartey 3:2.

Bemerkungen: VfB Stuttgart mit Stergiou (ab 93.), ohne Jaquez (verletzt). Eintracht Frankfurt mit Amenda.

Hamburger SV – Bayer Leverkusen abgesagt

Die für diesen Dienstagabend geplante Bundesliga-Partie zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen findet nicht statt. Die Deutsche Fussball Liga begründet die Absage wenige Stunden vor Spielbeginn mit «wetterbedingten statischen Risiken im Bereich des Stadiondachs».

Laut Sky sind Schneereste und tauendes Eis auf dem Dach des Volksparkstadions, der Heimstätte des HSV, dafür verantwortlich, dass das Stadion als Spielort kurzfristig gesperrt wurde.

Die Partie wäre um 20:30 Uhr angepfiffen worden. Der Nachholtermin ist noch nicht bekannt. (riz/sda/dpa)