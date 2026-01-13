sonnig
DE | FR
burger
Sport
Wintersport

Ueli Kestenholz ist tot – der Snowboard-Pionier war eine leise Ausnahme

Ueli Kestenholz, undatierte Aufnahme. Ueli Kestenholz zieht sich aus dem Snowboard-Weltcup der FIS zurueck, wie am Sonntag, 5. November 2006 mitgeteilt wurde. Der 31-jaehrige Thuner setzt kuenftig ver ...
Ueli Kestenholz ist mit 50 Jahren bei einem Lawinenunfall verunglückt.Bild: MICHI PORTMANN

Ueli Kestenholz ist tot – der Snowboard-Pionier war eine leise Ausnahme

Mit Ueli Kestenholz verliert die Schweizer Berg- und Flugszene eine ihrer eigenständigsten, leidenschaftlichsten und zugleich professionellsten Persönlichkeiten. Er ist im Alter von 50 Jahren bei einem Lawinenunglück im Lötschental ums Leben gekommen und hinterlässt seine Frau und zwei Kinder.
13.01.2026, 14:4013.01.2026, 15:21
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg

Als Snowboarden in den 1990er Jahren noch als jugendliche Randerscheinung gilt und im alpinen Establishment eher belächelt als ernst genommen wird, ist Ueli Kestenholz bereits mittendrin. Der Berner Oberländer aus Thun gehört zu jener kleinen Gruppe von Pionieren, die einen neuen Sport nicht nur ausüben, sondern ihm Geltung verschaffen und 1998 in Nagano zum ersten Mal auf der Olympischen Bühne erscheinen. Die Bronzemedaille im Riesenslalom ist mehr als ein persönlicher Triumph: Sie markiert einen Moment der Anerkennung für seinen Sport. Für ihn.

Er wird nicht zum Aushängeschild einer Gruppe von sportlichen Revolutionären im Schnee, sondern zum Beweis, dass Präzision, Technik und Ernsthaftigkeit eben auch dort zu Hause sind, wo man sie lange nicht vermutet. 2000 und 2001 folgen ISF-Weltmeister-Titel. 14 Siege im Weltcup. Gold-, Silber und Bronze bei den Winter X Games in Amerika, fürs Prestige so bedeutsam wie Olympischer Ruhm.

ARCHIVBILD ZUM TOD VON UELI KESTENHOLZ - Der Schweizer Snowboarder Ueli Kestenholz waelzt sich am Montag, 9. Februar 1998, im Schnee von Shiga Kogen, geschmueckt mit der Bronzemedaille, die er am Vort ...
1998 holt Ueli Kestenholz in Nagano Olympia-Bronze.Bild: keystone

Ueli Kestenholz bleibt nicht beim Etablierten stehen. Der sportliche Erfolg wird für ihn zum Ausgangspunkt. Er verlagert seine Aufmerksamkeit dorthin, wo sich Bewegung, Technik und Natur auf neue Weise verbinden: in die Luft, ins Hochgebirge, an die Schnittstellen zwischen Planung und Instinkt. Was bleibt, ist die Haltung des Snowboard-Pioniers: neugierig, präzis, unbeirrbar. Nach seinen dritten Olympischen Spielen (2006) wird er ein erfolgreicher Unternehmer. Er wird eine «Marke» als Extremsportler und Abenteurer. Es folgen Werbeaufträge, Filmproduktionen und Expeditionen.

Eine Begegnung mit Ueli Kestenholz im November 2023 in Zermatt charakterisiert ihn: Es schneit im Dorf, das Wetter ist garstig. Auf die erste Bahn nach oben wartet einer, der mit langen Haaren aussieht wie ein Rock’n’Roller der Berge. Noch ein bisschen cooler als alpine Skistars: Ueli Kestenholz.

Ueli Kestenholz in Zermatt
Ueli Kestenholz im November 2023 in Zermatt.Bild: klaus zaugg

Er ist Spezialist für Skifahren, Snowboarden, Speedriden oder Surfen, aber auch für alles, was neben Flugzeugen und Ballons fliegt und segelt. Er hat einen ganz besonderen Auftrag für ein Modeunternehmen, das sich hier bei der ersten Weltcup-Abfahrt als Sponsor engagiert: Mit dem Gleitschirm in den Zielraum einschweben und dem Sieger den Pokal in die Hand drücken. So das Rennen denn stattfinden kann. Kein Problem. Oder?

In der hochalpinen Welt von Zermatt ist nichts einfach und alles eine Herausforderung. Vieles ist in warmen Büros in den urbanen Zentren erdacht und geplant worden. Aber in der Ausführung draussen in der hochalpinen Wildnis kompliziert und schwierig.

Ueli Kestenholz ist nicht nur wegen des Wetters in Sorge. Er habe den Pokal, den er da vom Himmel herunterbringen soll, soeben zum ersten Mal in der Hand gehalten. «Ein Ungetüm und so schwer, dass ich noch gar nicht weiss, ob ich mit diesem Ding tatsächlich fliegen kann.»

Aber nun geht es erst einmal darum, herauszufinden, wie und wo das Fliegen mit dem Gleitschirm überhaupt möglich ist. Auch wenn jetzt kein Flugwetter ist, so kann er doch auf Ski das Gelände erkunden und bekommt eine Ahnung davon, wie die Winde wehen. Die Luftströmungen werden für ihn hier oben selbst bei schönstem Wetter eine ganz besondere Herausforderung sein.

Kestenholz hätte beim Rennen in Zermatt in den Zielbereich fliegen sollen.

Mehrere Tage minutiöser Vorbereitung also allein für ein Werbe-Spektakel am Rande, das – wenn es denn stattfinden kann – nur für ein paar Sekunden auf den TV-Schirmen sichtbar sein wird. So ist Ueli Kestenholz. So sehr der Nonkonformist die Freiheit auch liebt: Nichts überlässt er dem Zufall. Für die Sicherheit, für Präzision, für das Gelingen tut er alles. Diese Haltung machte ihn aus: die Ernsthaftigkeit hinter dem Abenteuer, die Ruhe hinter dem Risiko.

Ueli Kestenholz lebte für die Berge und die Luft – nicht leichtsinnig, sondern mit klarem Blick und grosser Hingabe. Sein Tod hinterlässt eine schmerzliche Lücke. Erinnern werden wir uns an einen Menschen, der Grenzen nicht suchte, um sie zu provozieren, sondern um sie zu verstehen.

ARCHIVBILD ZUM TOD VON UELI KESTENHOLZ - Le Suisse Ueli Kestenholz participant de l&#039;Xtreme Freeride Contest de Verbier 2004 pose devant la face du Bec des Rosses (3222m) le vendredi 19 mars 2004, ...
Ueli Kestenholz lebte für die Berge.Bild: keystone

Was ihn auszeichnete, war die Verbindung von Pioniergeist und Verantwortung. Er wusste, dass die Berge keine Kulisse sind. Sie verzeihen keine Nachlässigkeit. Auch nicht jenen, die ihnen seit Jahrzehnten nahe sind.

Ueli Kestenholz ist bei einem Lawinenunglück ums Leben gekommen. Sein Tod ist erschütternd – und doch steht er in tragischem Einklang mit einem Leben, das stets in der Auseinandersetzung mit Natur und Grenze stattfand. Nicht aus Leichtsinn, sondern aus Respekt.

Er hinterlässt mehr als sportliche Erfolge. Er hinterlässt ein Verständnis von Freiheit, das Disziplin voraussetzt, und von Abenteuer, das ohne Ernsthaftigkeit nicht zu haben ist. In einer Zeit, in der das Extreme oft zur Attitüde verkommt, war Ueli Kestenholz eine leise, glaubwürdige Ausnahme.

Olympia 2038 in der Schweiz? So geht es mit dem Projekt weiter
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
1 / 62
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
7. Februar 1988: Michael Jordan gewinnt beim NBA-All-Star-Game den Slam-Dunk-Contest. Bei seinem letzten Versuch springt er von der Freiwurflinie ab.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Sportlerin gerät mit ihrem Hund in Lawine
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Saison für Titelverteidiger zu Ende – Jungstar Maye gewinnt sein 1. Playoff-Spiel
Die Philadelphia Eagles verlieren zum Playoff-Start gegen die San Francisco 49ers und können den Super-Bowl-Titel nicht verteidigen. Besser lief es derweil für die New England Patriots und Playoff-Debütant Drake Maye.
Kaum haben die NFL-Playoffs für die Philadelphia Eagles begonnen, sind sie schon wieder zu Ende. Der letztjährige Super-Bowl-Sieger verlor in der ersten Runde gegen die San Francisco 49ers mit 19:23.
Zur Story