Formel-1-GP von Österreich 1. Lando Norris (GBR), McLaren

2. Oscar Piastri (AUS), McLaren

3. Charles Leclerc (MON), Ferrari 4. Lewis Hamilton (GBR), Ferrari

5. George Russell (GBR), Mercedes

6. Liam Lawson (NZL), Red Bull

7. Fernando Alonso (ESP), Aston Martin

8. Gabriel Bortoleto (BRA), Kick Sauber

9. Nico Hülkenberg (GER), Kick Sauber

Out: Max Verstappen (NED), Red Bull

Zwischen den beiden McLaren-Piloten ging es phasenweise sehr eng zu und her. bild: screenshot sky

McLaren feiert Doppelsieg in Spielberg – beide Sauber in den Punkten

Das Duo des Teams McLaren dominiert den Grand Prix von Österreich deutlich. Lando Norris gewinnt vor Oscar Piastri. Auch das Team Sauber punktet doppelt.

McLaren feiert in beim Formel-1-GP von Spielberg den vierten Doppelsieg in dieser Saison: Lando Norris liefert sich mit seinem Teamkollegen Oscar Piastri teilweise einen packenden Kampf und holt sich am Ende seinen siebten GP-Sieg. Damit macht er in der WM-Wertung sieben Punkte auf seinen Teamkollegen gut und liegt ein Rennen vor der Sommerpause nur noch 15 Zähler zurück.

Die wichtigsten Szenen des Rennens. Video: YouTube/FORMULA 1

Bei grosser Hitze war gegen die beiden Fahrer in den orangenen Autos kein Kraut gewachsen. Die Überlegenheit zeichnete sich nach der ersten Runde ab, in der sich Piastri auf Kosten von Charles Leclerc im Ferrari auf Platz 2 vorarbeitete. Der Monegasse auf Platz 3 erreichte das Ziel mit knapp 20 Sekunden Rückstand auf Norris.

Der aus der Pole-Position losgefahrene Norris und Piastri vergrösserten ihren Vorsprung auf die folgenden Konkurrenten stetig und blieben bis am Ende unbehelligt. Das Duo seinerseits schenkte sich zwei Wochen nach dem von Norris im Grand Prix von Kanada verursachten Zusammenstoss bis zum ersten Boxenstopp erneut nichts – und eine heikle Situation gabs auch diesmal. Nach einem Drittel der Distanz vermochte Piastri eine Berührung der beiden Autos lediglich dank einem brüsken Bremsmanöver gerade noch zu verhindern.

Verstappen geht leer aus

Einen Rückschlag musste Weltmeister Max Verstappen hinnehmen. Der Niederländer wurde bereits in der Startrunde von Mercedes-Pilot Kimi Antonelli abgeschossen und schied aus. Damit weist er bereits 61 Punkte Rückstand auf WM-Leader Piastri aus.

Der Crash zwischen Antonelli und Verstappen. Video: SRF

Hektisch waren auch die Minuten vor dem Beginn des Rennens verlaufen. Der Spanier Carlos Sainz blieb in der Startaufstellung vor der Aufwärmrunde wegen eines Getriebe-Problems am Williams stehen, so dass das Prozedere eine Viertelstunde später wiederholt werden musste.

Bortoleto und Hülkenberg begeistern

Einen erfolgreichen Abstecher in die Steiermark hat auch das Team Sauber hinter sich. Gabriel Bortoleto und der Deutsche Nico Hülkenberg sicherten der Zürcher Equipe dank den Rängen 8 und 9 sechs weitere WM-Punkte. Der Neuling aus Brasilien lieferte sein erstes zählbares Ergebnis in der Formel 1 ab.

Für den Rennstall Sauber war es der erste doppelte Punktgewinn seit dem vorletzten Oktober. Damals hatten der Finne Valtteri Bottas und der Chinese Zhou Guanyu im Grand Prix von Katar ebenfalls die Plätze 8 beziehungsweise 9 belegt. (pre/sda)