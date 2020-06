Sport

UEFA: So gehen Champions League und Europa League im August weiter



Bild: keystone

UEFA stellt Pläne für Champions League und Europa League vor – EM-Spielorte bestätigt

Das UEFA-Exekutivkomitee hat heute entschieden, wie es mit der Champions League und Europa League weitergeht. Sie hat unter anderem betont, dass weder in der Champions League noch in der Europa League Spieler zum Einsatz kommen dürfen, die erst diesen Sommer den Klubs gewechselt hätten.

Champions League

Die Champions League wird mit einem Finalturnier in Lissabon fortgesetzt. Viertelfinals, Halbfinals und Finals werden jeweils in einem Spiel entschieden. Dieses Turnier wird zwischen dem 12. und 23. August stattfinden.

Der Spielplan:

Auch einzelne Achtelfinals sind noch ausstehend. Ob diese ebenfalls in Portugal (zur Diskussion stehen Porto und Guimaraes) oder in den Stadien der jeweiligen Heimklubs ausgetragen werden sollen, wurde noch nicht entschieden.

Ebenfalls ist noch offen, ob beim Finalturnier in Lissabon Zuschauer im Stadion sein dürfen. Stand jetzt geht die UEFA nicht davon aus. Definitiv entschieden wird es aber erst Mitte Juli.

Istanbul, das eigentlich den diesjährigen Champions-League-Final hätte austragen sollen, kommt dafür nächstes Jahr zum Zug.

Europa League

Auch die Europa League wird mit einem Finalturnier beendet. Viertelfinals, Halbfinals und das Endspiel sollen in Deutschland in Köln, Duisburg, Düsseldorf und Gelsenkirchen über die Bühne gehen. Wie in der Champions League gibt es auch in diesen Duellen kein Rückspiel.

Der Spielplan:

5. bis 6. August: Achtelfinal (mit Basel-Frankfurt, Ort noch offen)

10. bis 11. August: Viertelfinal (Köln, Duisburg, Düsseldorf und Gelsenkirchen)

16. bis 17. August: Halbfinal (Ort noch offen)

21. August: Final (Köln)

The #UEL quarter-finals, semi-finals and the final will be played as a straight knockout tournament in Cologne, Duisburg, Düsseldorf and Gelsenkirchen between 10 and 21 August 2020. All these ties will be single-leg fixtures.



Read more ⬇️ — UEFA Europa League (@EuropaLeague) June 17, 2020

Ebenfalls wie bei der Champions League sind noch Rückspiele der Achtelfinals offen. Ob diese im Stadion (Basel würde noch Frankfurt empfangen) des entsprechenden Heimklubs ausgetragen werden oder ebenfalls in Deutschland, ist noch nicht entschieden. Bei zwei Achtelfinal-Duellen (Inter – Getafe und Sevilla – Roma) wurde auch das Hinspiel noch nicht ausgetragen. Diese beiden Affichen sollen in nur einem Spiel entschieden werden.

Danzig, das eigentlich den diesjährigen Europa-League-Final hätte austragen sollen, kommt dafür nächstes Jahr zum Zug.

EURO 2021

Die auf das nächste Jahr verschobene EM-Endrunde findet im Juni 2021 in den vorgesehenen zwölf Spielorten statt. Wie die UEFA bekannt gab, wurden alle zwölf Städte bestätigt.

In den letzten Wochen waren Bedenken zu hören, ob Bilbao, Rom und Baku auch im kommenden Jahr EM-Spiele würden durchführen können. Man könne die EM auch in acht, neun oder zehn Städten spielen, liess UEFA-Präsident Aleksander Ceferin vor wenigen Tagen verlauten. Dazu kommt es nun nicht.

Für die Schweizer Nationalmannschaft bedeutet dies, dass sie ihre Vorrundenspiele in der Gruppe A in Baku und in Rom austragen wird. Die EM wird am 11. Juni 2021 mit dem Spiel Italien - Türkei in Rom eröffnet, einen Tag später tritt die Schweiz in Baku gegen Wales an. In den weiteren Partien trifft die Schweiz in Rom auf Italien (16. Juni) und in Baku auf die Türkei (20. Juni). Der EM-Final ist am 11. Juli in London. (abu/sda)

