England überzeugt + Frankreich und Portugal mit Zittersiegen + Haaland schiesst fünf Tore

In der WM-Qualifikation landen die Favoriten Siege. Während England in Serbien überzeugt, mühen sich Frankreich und Portugal zu drei Punkten.

Gruppe D

Frankreich – Island

Frankreich mühte sich in der Gruppe D gegen Island zu einem 2:1. Nach einem Aussetzer von Michael Olise - dem Spieler der Bayern unterlief im eigenen Strafraum ein haarsträubender Fehlpass - lief der Favorit trotz überlegen geführter Partie einem Rückstand hinterher. Erst kurz vor der Pause sorgte Superstar Kylian Mbappé vom Penaltypunkt für den Ausgleich, ehe Bradley Barcola nach rund einer Stunde und einem Konter der siegbringende Treffer gelang.

In den letzten 20 Minuten verteidigten die Franzosen den Vorsprung nach einer Roten Karte gegen Aurélien Tchouaméni in Unterzahl und beanspruchten Glück. Der vermeintliche Ausgleich der Isländer zählte aufgrund eines Trikotzupfers von Torschütze Andri Gudjohnsen nicht. Mit sechs Punkten aus zwei Spielen führt die Equipe Tricolore die Tabelle standesgemäss an.

Der Ausgleichstreffer von Andri Gudjohnsenzählte nicht. Video: SRF

Frankreich - Island 2:1 (1:1)

Tore: 21. Gudjohnsen 0:1. 45. Mbappé (Penalty) 1:1. 62. Barcola 1:2.

Aserbaidschan - Ukraine 1:1 (0:0)

Tore: 51. Sudakow 0:1. 72. Mahmudow (Penalty) 1:1.

Gruppe F

Ungarn – Portugal

Portugal steht in der Gruppe F nach zwei Spielen mit dem Punktemaximum an der Tabellenspitze. Der Sieger der Nations League drehte auswärts gegen Ungarn einen Rückstand durch Tore von Bernardo Silva und dem nimmersatten Cristiano Ronaldo, der per Penalty traf. In einer hektischen Schlussphase hatte João Cancelo (86.) die passende Antwort auf den späten Ausgleich von Doppeltorschütze Barnabas Varga (84.).

Der Ausgleichstreffer von Bernardo Silva. Video: SRF

Ungarn – Portugal 2:3 (1:1)

Tore: 21. Varga 0:1. 36. Silva 1:1. 58. Ronaldo (Penalty) 1:2. 84. Varga 2:2. 86. Cancelo 2:3

Gruppe H

Bosnien-Herzegowina – Österreich

Einen wichtigen Sieg feierte Österreich. Das Team von Ralf Rangnick setzte sich im Duell der beiden verlustpunktlosen Teams der Gruppe H mit 2:1 gegen Bosnien-Herzegowina durch. Alle Tore fielen zwischen der 48. und 65. Minute. Konrad Laimer erzielte den entscheidenden Treffer für die Österreicher.

Die Fans von der österreichischen Nationalmannschaft haben Grund zum Jubeln. Bild: keystone

Bosnien-Herzegowina - Österreich 1:2 (0:0)

Tore: 48. Sabitzer 0:1. 50. Dzeko 1:1. 65. Laimer 1:2.

Bemerkungen: Bosnien-Herzegowina ohne Barisic (Basel/Ersatz), mit Gigovic (Young Boys/bis 72.). 95. Gelb-Rote Karte Wimmer (Österreich).

Zypern - Rumänien 2:2 (1:2)

Tore: 2. Dragus 0:1. 18. Dragus 0:2. 29. Loizou 1:2. 77. Charalampous 2:2.

Bemerkungen: Zypern ohne Mall (Servette/Ersatz).

Gruppe I

Norwegen – Moldawien

Einen Kantersieg landete Norwegen. Beim 11:1 über Moldawien gelangen Erling Haaland fünf Tore, dazu bereitete der Stürmer von Machester City noch zwei Treffer vor.

Die ersten drei Tore von Erling Haaland. Video: SRF

Durch den fünften Sieg im fünften Spiel halten die Norweger den Druck auf Italien hoch, das am Montag gegen Israel spektakulär 5:4 gewann und mit einem Spiel weniger sechs Punkte Rückstand hat.

Norwegen - Moldawien 11:1 (5:0)

Tore: 6. Myhre 1:0. 11. Haaland 2:0. 36. Haaland 3:0. 43 Haaland 4:0. 45. Ödegaard 5:0. 52. Haaland 6:0. 67. Aasgaard 7:0. 74. Östigard (Eigentor) 7:1. 76. Aasgaard 8:1. 78. Aasgard (Penalty) 9:1. 83. Haaland 10:1. 91. Aasgard 11:1.

Gruppe K

Serbien – England

England zeigte nach zuletzt mauen Auftritten eine souveräne Leistung in Serbien. Das Team des deutschen Trainers Thomas Tuchel siegte in Belgrad auch in dieser Höhe verdient 5:0. Den Grundstein zum fünften Sieg im fünften Spiel legten die Three Lions nach einer halben Stunde mit einem Doppelschlag (33./35.) durch Harry Kane und Noni Madueke. Mit nun acht Punkten Vorsprung auf den vermeintlich stärksten Gegner in der Gruppe K ist der EM-Finalist auf bestem Weg Richtung WM 2026.