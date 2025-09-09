wechselnd bewölkt18°
WM-Qualifikation: Italien-Irsinn gegen Israel – das sind die Reaktionen

epa12355782 Italy&#039;s head coach Gennaro Gattuso reacts after the FIFA World Cup qualifiers soccer match between Italy and Estonia at Bergamo Stadium in Bergamo, Italy, 05 September 2025. EPA/MICHE ...
Der neue Trainer Gennaro Gattuso litt bei Italiens Spektakelsieg gegen Israel mit.Bild: keystone

Italien zwischen «Alptraum», «Irrenhaus» und «Spiel mit Herz und Seele»

Eigentore, späte Erlösung und grosse Emotionen: Italien zittert sich zu einem 5:4-Sieg gegen Israel und ist auf WM-Kurs. Fans empfehlen dem neuen Nationaltrainer ärztlichen Beistand.
09.09.2025, 12:2609.09.2025, 12:26
Mehr «Sport»

Das 5:4-Spektakel gegen Israel in der WM-Qualifikation hat in Italien einen Wirbel der Emotionen ausgelöst. «Ein Wahnsinnssieg», jubelte die «Gazzetta dello Sport», vermerkte aber nach dem Zittern bis in die Nachspielzeit: «Was für ein Schrecken. Und was für Fehler.» Der «Corriere dello Sport» freute sich über «die Schönheit des Unerklärlichen» und fasste die Ereignisse im ungarischen Debrecen so zusammen: «Es ist ein Irrenhaus.»

Erst der Treffer in der Nachspielzeit von Sandro Tonali erlöste die Squadra Azzurra an einem denkwürdigen Abend. Durch zwei Eigentore von Manuel Locatelli (16.) und Alessandro Bastoni (87.) und die Treffer von Dor Peretz (52./89.) war der Erfolg lange in Gefahr. «Heute war ein Alptraum», sagte Italiens neuer Nationaltrainer Gennaro Gattuso. «Es war furchtbar, wie wir einige lächerliche Tore kassiert haben», fügte der 47-Jährige hinzu.

Die Zusammenfassung von Italiens verrücktem Sieg gegen Israel.Video: SRF

Der ehemalige Spielertrainer des FC Sion lobte aber, dass sein Team «mit Herz und Seele gespielt» habe. «Man muss den Jungs Anerkennung zollen, weil sie die Stärke hatten, auf jede Ohrfeige zu reagieren, die sie bekamen», sagte Gattuso. In den sozialen Netzwerken empfahlen Nutzer nach der turbulenten Partie, vorsorglich den Kardiologen des Nationaltrainers zu benachrichtigen.

Italiens Angst vor dem Dämon

Für Gattuso war es nach dem 5:0 gegen Estland der zweite Sieg im zweiten Spiel in seinem neuen Amt. Mit neun Punkten verbesserten sich die Italiener auf Platz zwei der Gruppe G hinter Norwegen. Der Sieg gegen Israel «haucht einer Nationalmannschaft neues Leben ein, die zum dritten Mal in Folge mit dem Dämon eines erneuten WM-Ausschlusses zu kämpfen hat», schrieb «Tuttosport» in Erinnerung daran, dass Italien zuletzt zweimal die WM-Qualifikation verpasst hatte.

Yakin ist zufrieden und zu Scherzen aufgelegt: «Callà braucht doch eine Brille»

Dieser Dämon habe sich im Quartier des Nationalteams in Coverciano eingenistet, fürchtet das Blatt und sieht Gattuso bereits als Retter. «Dank des Exorzismus des Mannes, der diesen Pokal in den Himmel gehoben hat, könnte er endlich verschwinden.» (abu/sda/dpa)

User Unser
Alle gut, keiner brillant – die Nati-Noten zum Slowenien-Triumph
