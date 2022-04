Beim FCZ nimmt das Wort Meistertitel nach dem Sieg gegen YB nun auch offiziell in den Mund. Bild: keystone

FCZ macht Riesenschritt zum Titel – YB ist als Meister definitiv entthront

Der FC Zürich macht einen grossen Schritt in Richtung des 13. Meistertitels. Das Team von André Breitenreiter schlägt in der der 30. Runde den abtretenden Meister YB dank Effizienz und einer Doublette von Topskorer Assan Ceesay 2:1.

Zürich – Young Boys 2:1

Nach nur vier Punkten aus vier Spielen fand der FCZ gegen die Young Boys zu seinen alten Tugenden zurück. Das Team von André Breitenreiter trat sehr gut organisiert auf, spielte defensiv solid und nützte seine Konterchancen resolut aus.

Ein erstes Mal in der 33. Minute, als Assan Ceesay, von Antonio Marchesano in die Tiefe geschickt, Mohamed Camara entwischte und David von Ballmoos in der langen Ecke erwischte. Nach einer Stunde und kurz vor seiner Auswechslung doppelte der Gambier nach. Diesmal lief der Konter über Aiyegun Tosin, der den Ball gegen den erneut einen Moment zu spät kommenden Camara behauptete und zu Ceesay spitzelte, der seinen 16. Saisontreffer erzielte.

Ceesay bringt den FCZ mit 1:0 in Front und den Letzigrund zum Beben. Video: SRF

Ceesay schliesst einen Konter zum 2:0 für den FCZ ab. Video: SRF

Und auch als YB, das in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel hatte, der Anschlusstreffer glückte, blieb der Tabellenführer ruhig und abgeklärt. Das schön herausgespielte 19. Saisontor von Liga-Topskorer Jordan Siebatcheu in der 73. Minute blieb die letzte gute Torchance der Berner, die damit erstmals seit knapp 15 Jahren dreimal in Folge gegen den FCZ verloren.

Der 1:2-Anschlusstreffer für YB durch Siebatcheu. Video: SRF

«Wir haben einen sehr grossen Schritt Richtung Titel gemacht», sagte Blerim Dzemaili im Interview mit SRF. «Wir sind unserem Traum näher gekommen.» Mindestens elf Punkte wird der Vorsprung des FCZ sechs Runden vor Schluss auf den ersten Verfolger Basel, der am Montag in Sitten antritt, betragen. «Wir hätten den Meistertitel verdient», so Dzemaili. «Den müssen wir uns nun einfach holen.»

Die Stimmen zum Spiel:

Blerim Dzemaili: «Wir haben einen grossen Schritt in Richtung Meistertitel gemacht. Darauf können wir stolz sein. Jetzt müssen wir abwarten, was Basel am Montag macht. Dann wissen wir mehr. Wir sagen intern schon seit fünf, sechs Monaten, dass wir Meister werden wollen. Aber natürlich war es wichtig, dass wir bislang nicht öffentlich darüber gesprochen haben.» quelle: blue sport

Ancillo Canepa: «Meine Frau an der Seitenlinie – das hat es schon lange nicht mehr gegeben. Aber das ist ein besonderer Moment. Heute können wir offiziell sagen, dass wir den Meistertitel holen möchten. Auch intern haben wir unsere Ambitionen ausgesprochen. Die Mannschaft ist mit sehr viel Selbstvertrauen aufgetreten. Wir haben extrem viel Druck gemacht und YB kam kaum zu Chancen. Natürlich sind wir überglücklich, dass wir die drei Punkte in Zürich halten konnten.» quelle: blue sport

Die Negativserie der Young Boys hielt damit auch im Letzigrund an. Zum siebten Mal in Folge blieb der abtretende Meister ohne Sieg, dies war den Bernern letztmals zu Beginn der Saison 2013/14 unter Uli Forte passiert. Gewinnt Lugano am Montag in Lausanne, würde YB in der Tabelle auf Rang 4, der nicht zur Europacup-Teilnahme berechtigt, zurückfallen.

Das Telegramm:

Zürich - Young Boys 2:1 (1:0)

17'663 Zuschauer. - SR Schnyder.

Tore: 33. Ceesay (Marchesano) 1:0. 61. Ceesay (Tosin) 2:0. 73. Siebatcheu (Garcia) 2:1.

Zürich: Brecher; Kamberi, Kryeziu, Aliti (62. Mets); Boranijasevic (85. Rohner), Dzemaili, Doumbia, Guerrero; Coric (46. Tosin); Marchesano (78. Hornschuh), Ceesay (62. Kramer).

Young Boys: Von Ballmoos; Maceiras, Camara, Zesiger, Garcia (86. Blum); Elia (86. Varga), Niasse, Rieder (62. Sierro), Ngamaleu (74. Mambimbi); Kanga (62. Monteiro), Siebatcheu.

Bemerkungen: Zürich ohne Krasniqi (gesperrt), Gogia, Omeragic (beide verletzt) und Khelifi (krank), Young Boys ohne Fassnacht, Fernandes, Lauper, Lefort, Petignat und Sulejmani (alle verletzt). Verwarnungen: 18. Aliti (Foul). 84. Maceiras (Foul). 88. Varga (Foul). 92. Kramer (Foul). 93. Mambimbi (Foul). (pre/sda)