Joao Carlos Pereira soll GC als neuer Trainer zum Aufstieg coachen



Bild: keystone

Rekordmeister GC hat seinen neuen Trainer vorgestellt. Es handelt sich um Joao Carlos Pereira, einen 55-jährigen Portugiesen. Angaben zur Vertragslänge will GC nicht machen. Zuletzt hatte er CA Coimbra in der zweithöchsten Liga trainiert. Davor war er sieben Jahre lang Sportdirektor der Aspire Academy in Katar, einer Nachwuchseinrichtung. 2012 trainerte er für rund fünf Monate Servette.

«Ich freue mich hier zu sein und Teil eines Klubs mit so reicher Geschichte zu sein», sagte Pereira bei seiner Vorstellung. «Wir haben eine grosse Aufgabe vor uns, aber wir sind bereit.» Sportchef Bernard Schuiteman sagte, man habe mit dem Portugiesen einen Trainer gefunden, dessen Handschrift mit der neuen sportlichen Ausrichtung zusammen passe.

«Ich hörte oft von GC»

Der ruhmreiche Rekordmeister scheint in Portugal einen guten Ruf gehabt zu haben. «Als ich aufwuchs, hörte ich oft von GC», erzählte Pereira. «Ich mag den Schweizer Fussball, ich mag die Herausforderung, die meiner Karriere gut tut. Es war nicht schwierig, mich vom Engagement zu überzeugen.»

Pereira wird eine Nähe zu Jorge Mendes nachgesagt, dem Berater von Cristiano Ronaldo. Mendes soll mit den chinesischen Besitzern des Grasshopper Clubs zusammenspannen und ist ein Landsmann des neuen GC-Trainers. Klar deshalb, dass dieser zu seiner Beziehung zu Mendes befragt wurde. «Ich habe ihn einmal getroffen, das ist einige Jahre her», sagte Pereira. «Meine Beziehung mit ihm ist gut, so wie sie es mit unzähligen Agenten ist, die ich im Laufe meiner Karriere getroffen habe. Ich habe nicht mit ihm gesprochen, bevor ich hierhin gekommen bin.»

Bild: keystone

Ziel: Rückkehr in die Super League

Der Auftrag, den Pereira gefasst hat, ist klar: Er muss GC in die Super League führen. «Reden wir nicht drum herum, wir sind GC», sagte Sporchef Schuiteman. «Wir haben Pläne, Ziele, Möglichkeiten, Infrastruktur und ein grosses Trainerteam. Wir wollen aufsteigen.»

Der bisher interimistisch tätige Cheftrainer Zoltan Kadar, unter dem die Qualifikation für die Barrage durch ein 0:6 gegen Winterthur in der letzten Runde verpasst wurde, rückt wieder ein Glied zurück. Er wird Mitglied des Trainerstabs, den GC deutlich erweitert. «Die Spieler werden mehr trainieren als bisher, es wird von jedem einzelnen mehr verlangt», kündigte Schuiteman an. (ram)

