Einst ein Paar: Ramona Bachmann (rechts) verpasst verletzt die Heim-EM – erbt nun Ex-Freundin Alisha Lehmann (links) ihren Platz? Bild: KEYSTONE

Bittersüsses Schicksal: Profitiert ausgerechnet Ex-Freundin Lehmann vom Bachmann-Drama?

Für Starstürmerin und Teamseniorin Ramona Bachmann ist die Fussball-EM zu Hause wegen eines Kreuzbandrisses futsch. Ihren Platz könnte ausgerechnet Wackelkandidatin und Ex-Freundin Alisha Lehmann erben.

Sebastian Wendel / ch media

Kreuzbandriss! Heim-EM futsch! Was für ein Drama! Für Ramona Bachmann bricht am Mittwoch eine Welt zusammen, als sie sich im Training mit der Frauen-Nati die schwere Knieverletzung zuzieht. Für die 34-Jährige sollte das Heimturnier das sportliche und emotionale i-Tüpfelchen auf eine lange und erfolgreiche Karriere werden.

Nun liegt da nur noch ein Scherbenhaufen vor Bachmann, die sagt: «Ich bin am Boden zerstört. Dieses Turnier war ein grosses Ziel für mich, und ich habe in den letzten Monaten alles gegeben, um dafür bereit zu sein. Jetzt, so kurz vor dem Start, eine schwere Verletzung zu erleiden, ist unglaublich schwer zu akzeptieren.»

So bitter das Ganze für Bachmann ist, so süss sind die Konsequenzen für eine andere: Ihr Ausfall macht einen Platz im 23-köpfigen EM-Kader von Trainerin Pia Sundhage frei. Und beim Blick auf die möglichen Profiteurinnen kommt unweigerlich der Gedanke auf: Wird Bachmanns Pech zum Glück von Alisha Lehmann? Ausgerechnet?

Das Bachmann-Out erhöht Lehmanns Chancen

Alisha Lehmann ist nicht nur eine talentierte Fussballerin und die Schweizer Sportlerin mit der grössten Instagram-Followerschaft (mehr als Roger Federer), sie ist auch die Ex-Freundin von Ramona Bachmann. Von 2018 bis 2021 teilen die beiden Bett und Fussballplatz.

Eine weitere Gemeinsamkeit: Beide sind Offensivspielerinnen. Heisst: Für Lehmann, die seit Beginn der Vorbereitung als Wackelkandidatin für ein EM-Ticket gilt, steigen die Chancen durch den Ausfall von Ex-Freundin und Konkurrentin Bachmann.

Drei Jahre lang galten Bachmann und Lehmann als das Traumpaar der Schweizer Sportszene. Hier die neun Jahre ältere Bachmann, die seit je zu ihrer Homosexualität steht. Dort Lehmann, die während der Beziehung mit Bachmann festhielt: «Ich würde nicht sagen, dass ich generell auf Frauen stehe.»

Sie verlieben sich, wie so viele Paare, am Arbeitsplatz. Im Kreis der Nati. «Zu Beginn verstanden wir uns einfach gut, verbrachten viel Freizeit miteinander», sagte Lehmann einst der «Schweizer Illustrierten». «Plötzlich schauten wir uns aber etwas länger an. Und etwas anders. Da war es bereits um uns geschehen.» Für die Bernerin, die damals von YB zu West Ham United wechselt und somit nach London zu ihrer Partnerin und damaligen Chelsea-Spielerin Ramona, hat die Liaison noch eine weitere Dimension: «Ich habe mich nicht nur in die Person Ramona verliebt, sondern auch in eine Fussballerin, zu der ich früher aufgeschaut habe und es immer noch tue. Und die ich jetzt als Menschen kenne.»

Auf dem Platz rückt die Liebe zwischen Lehmann und Bachmann in den Hintergrund. Letztere sagt damals: «Auf dem Platz sind wir normale Teamkolleginnen, nicht in einer Beziehung.» Das gilt für die gemeinsamen Trainings und Spiele in der Nationalmannschaft. Und das gilt bei Aufeinandertreffen mit ihren Klubs. Als Bachmann 2019 die Tore zum 2:0-Sieg von Chelsea gegen West Ham United erzielt, ist das schlimm für Lehmann: «Nach dem Spiel nahm ich mir vor, nicht mehr mit ihr zu sprechen. Ich ging Ramona auch nicht abklatschen, weil ich so einen dicken Hals hatte. Sie tat auch noch so wichtig. Ich wollte schon ausziehen.»

Eine Trennung im Business-Jargon

2021 ist es dann so weit: Bachmann und Lehmann geben mit identischen Instagram-Posts ihre Trennung bekannt. Die Zeilen lesen sich wie die Verabschiedung zweier langjähriger Geschäftspartnerinnen. Bachmann schreibt: «Ich möchte Alisha für drei Jahre voller Liebe danken und für all die Erinnerungen, die wir gemeinsam machen konnten.» In der Folge ist bei Nati-Zusammenzügen gemäss Insidern das Verhältnis der frisch Getrennten angespannt, seit längerem aber respektieren sie sich als (Team-)Kolleginnen.

Der Trennungspost von damals. Auf Instagram ist er derzeit nicht mehr auffindbar. bild: screenshot instagram

Bachmann ist zweifelsfrei die bessere und erfolgreichere Fussballerin als Lehmann. Das wird auch in dieser Statistik deutlich: Während Bachmann in der Nati bis Ende 2024 unbestrittene Stammspielerin ist, sind Lehmanns Aktien nach verheissungsvollem Beginn im Schweizer Trikot gesunken. Sie ist, wenn überhaupt aufgeboten, nur noch Jokerin. Insgesamt wird sie sieben Mal für Bachmann eingewechselt, für keine andere öfters. Gut möglich, dass sie nun ein weiteres Mal den Platz von Bachmann einnimmt – den Platz im EM-Kader.