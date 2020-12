Sport

Fussball

Die internationalen Fussballligen im Überblick.



Die wichtigsten Spiele

Leverkusen neuer Leader der Bundesliga +++ Liverpool und Tottenham lassen Punkte liegen

Deutschland

Bayer Leverkusen – Hoffenheim 4:1

Bayer Leverkusen ist erstmals seit sechs Jahren wieder Leader der Bundesliga. Die Mannschaft des früheren Dortmund-Trainers Peter Bosz siegte im Heimspiel der 11. Runde gegen Hoffenheim 4:1 und überholte damit den Titelverteidiger Bayern München, der am Samstag auswärts gegen Union Berlin nur zu einem 1:1 gekommen war.

Der Jamaikaner Leon Bailey schoss die wegweisenden ersten beiden Leverkusener Tore schon in der ersten halben Stunde. Am Ende fiel Leverkusen der Sieg quasi in den Schoss. In der Schlussphase flogen nämlich noch zwei Hoffenheimer vom Platz. Bayer ist zusammen mit Wolfsburg die einzige ungeschlagene Mannschaft der Liga. Doch nun folgen zwei heikle Aufgaben: am Mittwoch auswärts das Derby gegen den Rivalen 1. FC Köln, dann am kommenden Samstag das Heimspiel gegen Bayern München.

Augsburg – Schalke 2:2

In der Nachspielzeit und in Überzahl hat Schalke den ersten Sieg in der Bundesliga seit fast elf Monaten verpasst. In Augsburg kassierte der prominente Tabellenletzte in der 93. Minute den Ausgleich zum 2:2. Damit bleibt Schalke auch nach der 11. Runde am Schluss der Rangliste – mit schon sechs Punkten Rückstand auf den rettenden 15. Platz.

Das Spiel endete für Schalke schlecht, doch begonnen hatte es noch schlimmer: Schon nach wenigen Minute war Stürmer Mark Uth mit einem Augsburger Gegenspieler zusammengeprallt und reglos auf dem liegengeblieben. Der 29-Jährige musste auf dem Rasen minutenlang behandelt werden. Sein Hals wurde stabilisiert, zudem bekam er eine Infusion. Schliesslich wurde Uth mit der Bahre vom Platz getragen.

Augsburg - Schalke 2:2 (1:0).

Tore: 32. Serdar (Eigentor) 1:0. 52. Raman 1:1. 62. Boujellab 1:2. 93. Richter 2:2.

Bemerkungen: Augsburg mit Vargas. 53. Gelb-Rote Karte gegen Niederlechner (Augsburg).

Bayer Leverkusen - Hoffenheim 4:1 (2:0).

Tore: 4. Bailey 1:0. 27. Bailey 2:0. 50. Baumgartner 2:1. 55. Wirtz 3:1. 91. Alario (Handspenalty) 4:1.

Bemerkungen: 65. Gelb-Rote Karte gegen Grillitsch (Hoffenheim). 79. Gelb-Rote Karte gegen Posch (Hoffenheim).

England

Crystal Palace – Tottenham 1:1

Die Londoner kamen im kleinen Derby gegen Crystal Palace nicht über ein 1:1 hinaus. Der Meister musste sich auswärts gegen Fulham, ein weiterer kleiner Klub aus der Hauptstadt, mit dem gleichen Resultat begnügen.

Tottenham führte gegen das vom früheren Schweizer Nationalcoach Roy Hodgson trainierte Crystal Palace dank einem Treffer von Topskorer Harry Kane 1:0, ehe der Sieg neun Minuten vor dem Ende durch einen Fehler von Torhüter Hugo Lloris doch noch entglitt.

Crystal Palace - Tottenham Hotspur 1:1 (0:1).

Tore: 23. Kane 0:1. 81. Schlupp 1:1.

Fulham – Liverpool 1:1

Liverpool lag bei Fulham bis in die Schlussphase hinein im Rückstand und vergab mehrere gute Chancen, dann musste sich Fulhams herausragender Torhüter Alphonse Aréola durch einen Foulpenalty von Mohamed Salah doch noch geschlagen geben.

Fulham - Liverpool 1:1 (1:0).

Tore: 25. Reid 1:0. 79. Salah (Foulpenalty) 1:1. - 2000 Zuschauer. - Bemerkung: Liverpool ohne Shaqiri (verletzt).

Italien

Cagliari – Inter 1:3

Cagliari - Inter Mailand 1:3 (1:0).

Tore: 42. Sottil 1:0. 77. Barella 1:1. 84. D'Ambrosio 1:2. 94. Lukaku 1:3.

Bologna – Roma 1:5

Bologna - AS Roma 1:5 (1:5).

Tore: 5. Poli (Eigentor) 0:1. 10. Dzeko 0:2. 15. Pellegrini 0:3. 24. Cristante (Eigentor) 1:3. 35. Veretout 1:4. 44. Mchitarjan 1:5.

Napoli – Sampdoria 2:1

Napoli - Sampdoria Genua 2:1 (0:1).

Tore: 20. Jankto 0:1. 53. Lozano 1:1. 68. Petagna 2:1.

Genua – Juventus 1:3

Juventus Turin hat einmal mehr dank Cristiano Ronaldo gesiegt. Der Portugiese verwertete in der Schlussphase des Auswärtsspiels gegen den Tabellen-Vorletzten Genoa zwei Foulpenaltys und führte sein Team damit zum 3:1-Erfolg. Zuvor war dem Argentinier Paulo Dybala mit dem 1:0-Führungstor sein erster Treffer in dieser Saison gelungen.

Ronaldo hat mit seiner Doublette im Torschützenklassement zu Milans derzeit verletztem Stürmer Zlatan Ibrahimovic aufgeschlossen. Die beiden Superstars stehen bei zehn Saisontoren.

In der Tabelle liegt das ungeschlagene Juventus weiterhin auf Platz 3 - drei Punkte hinter Leader Milan, der ein Spiel weniger ausgetragen hat.

Genoa - Juventus Turin 1:3 (0:0).

Tore: 57. Dybala 0:1. 61. Sturaro 1:1. 78. Cristiano Ronaldo (Foulpenalty) 1:2. 89. Cristiano Ronaldo (Foulpenalty) 1:3.

Spanien

Frankreich

