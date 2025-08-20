Der FC Winterthur reagiert auf den Ausfall von Innenverteidiger Loïc Lüthi. Die Mannschaft von Coach Uli Forte verpflichteteden luxemburgischen Nationalspieler, wie der FCW mitteilte.Martins stand für Luxemburg bisher 39 Mal im Einsatz. Zuletzt spielte der 30-Jährige für Almere City in der. Zuvor war er von 2021 bis Ende 2024 bei Austria Wien unter Vertrag gewesen.Lüthi fällt seit Beginn der Vorbereitung auf diese Saison mit einer Entzündung an einem Oberschenkelknochen aus. (sda)

Nach zehn Saisons verlässt der französische Internationale Kingsley Coman Bayern München und. Die beiden Vereine bestätigten am Freitag den Transfer des 29-jährigen Offensivspielers.Coman unterschrieb beim Klub von Superstar Cristiano Ronaldo einen, der ihmeinbringen soll. Die kolportierte Ablösesumme für den Linksaussen soll 30 Millionen Euro betragen.Coman, der in seiner Zeit in München immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde, wird den Bayern-Fans nicht zuletzt wegen seines Kopfballtors beim 1:0-Sieg des deutschen Rekordmeisters im Final der Champions League gegen Paris St. Germain im Corona-Sommer 2020 in Erinnerung bleiben. (sda)

spielt nicht mehr für den FC St.Gallen. Der Franzose setzt seine Karriere beim Ligue-1-Aufsteigerfort, wo er einen Fünfjahresvertrag unterzeichnete. Damit wurde offiziell, was sich längst abgezeichnet hatte und seit Wochen mehr als nur ein Gerücht war.Gemäss Meldungen aus Frankreich sollen sich die Verantwortlichen des Paris FC die Verpflichtung von Geubbelskosten lassen. In den letzten Wochen hatten sich diverse Klubs, vorab aus der französischen Top-Liga, für den Stürmer interessiert. In Paris erwartet Geubbels ein spannendes Projekt, an dem mit Red Bull und dem Louis-Vuitton-Chef Bernard Arnault zwei überaus zahlungskräftige Parteien beteiligt sind, die den Aufsteiger zu einem internationalen Spitzenverein formen wollen.Geubbels hatte vor zweieinhalb Jahren von der AS Monaco in die Ostschweiz gewechselt und etablierte sich schnell als verlässlicher Torschütze. In 95 Pflichtspielen gelangen ihm 30 Treffer. Sein Vertrag hätte noch für die laufende und die kommende Saison Gültigkeit gehabt. (sda)🇫🇷Alter: 24 JahrePosition: MittelstürmerMarktwert: 10 Mio. EuroBilanz 2024/25: 41 Spiele, 17 Tore, 3 Assists

Der Premier-League-Aufsteigerverstärkt seine Defensive. Für 12 Millionen Euro stösstvon Paris Saint-Germain zu den Nordengländern. Mukiele spielte in der Bundesliga in Leipzig und Leverkusen – dort gemeinsam mit Granit Xhaka, dem Schweizer Captain Sunderlands. (ram)🇫🇷Alter: 27 JahrePosition: Rechter VerteidigerMarktwert: 10 Mio. EuroBilanz 2024/25: 24 Spiele, 2 Tore

Nur sehr selten kommtbeim FC Basel zum Zug. In den letzten beiden Jahren waren es insgesamt 36 Einsätze mit nicht einmal 1000 Minuten, in dieser Saison stand der 20-jährige Georgier noch gar nicht auf dem Feld. Deshalb wird der Mittelfeldspieler nun für eine Saison anverliehen, wie der Blick berichtet. Lediglich der Medizincheck stehe noch aus. (nih)🇬🇪Alter: 20 JahrePosition: Zentrales MittelfeldMarktwert: 2 Mio. EuroBilanz 2024/25: 17 Spiele, 1 Tor

ist bei der AS Monaco unumstrittener Stammspieler und Captain. Dennoch sei der Klub bereit, ihn abzugeben, wie es von Transfer-Insider Fabrizio Romano heisst. Die Monegassen würden ein Angebot vonüber 45 Millionen Euro akzeptieren, wenn der 28-jährige Mittelfeldspieler wechseln möchte. Zakaria überlege sich derzeit, wo er in Zukunft Fussball spielen wolle, in Saudi-Arabien würde ihm wohl eine deutliche Gehaltserhöhung winken. (nih)🇨🇭Alter: 28 JahrePosition: Defensives MittelfeldMarktwert: 30 Mio. EuroBilanz 2024/25: 34 Spiele, 7 Tore, 4 Assists

Der seit zwei Jahren in denspielendewechselt innerhalb der Liga zum zweiten Mal den Klub. Der 33-jährige Stürmer, der für die Schweiz 93 Länderspiele bestritten hat, spielt künftig für den von Andrea Pirlo trainierten und in Dubai beheimateten Zweitligisten, wie der Klub vermeldet hat. Zuvor hat Seferovic im Nahen Osten schon für Al Wasl und Al Nasr gespielt. (sda)

Basels Stürmerwechselt nach Frankreich in die Ligue 1 zu. Der 24-jährige Spanier, der im August 2024 zum aktuellen Meister stiess, wechselt auf eigenen Wunsch, wie der FCB per Communiqué mitteilt.Carlos kam im Sommer 2023 aus der zweiten Liga Spaniens leihweise zu Yverdon, ein halbes Jahr später übernahmen ihn die Waadtländer definitiv. Von Yverdon aus stiess der Stürmer dann im Sommer 2024 als Super-League-Torschützenkönig zum FC Basel. Dort absolvierte er 40 Spiele samt 15 Toren.Nun erfüllte sich Carlos mit dem Wechsel zu Nice den grossen Wunsch nach einem Transfer in eine Top-5-Liga. «Blick» schreibt, dass der Spieler für gut drei Millionen Franken nach Basel stiess und nun für sechs Millionen ans Mittelmeer wechselt. In Nizza erhält der Stürmer einen Fünfjahresvertrag. (sda/vro)🇪🇸Alter: 24 JahrePosition: MittelstürmerMarktwert: 4,5 Mio. EuroBilanz 2024/25: 40 Spiele, 15 Tore, 2 Assists

, der seit diesem Sommer nach Ablauf seines Vertrags beim Servette vereinslos war, hat endlich einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der 30-jährige Stürmer aus Frankreich hat einen Zweijahresvertrag beimunterschrieben, einem iranischen Verein mit Sitz in Isfahan, der drittgrössten Stadt des Landes, wie «L'Equipe» vermeldet. Crivelli, seit 2022 Stammspieler bei Servette, bestritt vergangene Saison 32 Super-League-Partien und schoss dabei acht Tore. (sda)🇫🇷Alter: 30 JahrePosition: MittelstürmerMarktwert: 1 Mio. EuroBilanz 2024/25: 36 Spiele, 9 Tore, 3 Assists

verliert eine wichtige Teamstütze. Der belgische Abwehrchefkehrt nach zwei Jahren in der Super League zurück in seine Heimat. Wie die Lausanner mitteilten, unterschrieb Dussenne einen Vertrag mit dem Erstligisten Oud-Heverlee Leuven.Dussenne verlasse den Super-League-Klub auch aus familiären Gründen auf eigenen Wunsch, präzisierte Lausanne-Sport. Der 2023 von Standard Lüttich gekommene 33-Jährige bestritt für die Waadtländer 82 Partien und erzielte dabei beachtliche 15 Tore. (nih/sda)🇧🇪Alter: 33 JahrePosition: InnenverteidigerMarktwert: 400'000 EuroBilanz 2024/25: 38 Spiele, 8 Tore, 2 Assists

ist weiterhin stark an einem Transfer voninteressiert. Das berichtet Sky. Demnach fanden am Montag weitere Gespräche zwischen den Klubs statt. Der Spieler habe sich festgelegt, zum FC Bayern wechseln zu wollen. Bayerns Sportvorstand Max Eberl versucht noch, eine Lösung mit Chelsea zu finden. Schwierigkeiten gibt es jedoch dabei, das passende Transfermodell festzulegen. Die Bayern möchten Nkunku mit einer Kaufoption ausleihen, der Premier-League-Klub würde seinen Flügelspieler allerdings lieber direkt verkaufen. (nih/t-online)🇫🇷Alter: 27 JahrePosition: MittelstürmerMarktwert: 35 Mio. EuroBilanz 2024/25: 48 Spiele, 15 Tore, 5 Assists

Nach gut einem Jahr haben sich derund sein vermeintlicher Transfercoupauf eine einvernehmliche Auflösung des Vertrages geeinigt. Das teilte der österreichische Bundesligist am Dienstag mit.Der 36-jährige Weltmeister von 2014 mit Deutschland absolvierte auch aufgrund von Verletzungen nur 14 Pflichtspiele für die Linzer. Sein Kontrakt wäre noch bis Sommer 2026 gelaufen. (nih/sda/apa)🇩🇪Alter: 36 JahrePosition: InnenverteidigerMarktwert: 150'000 EuroBilanz 2024/25: 14 Spiele

Der Schweizer Internationalewechselt vonnach Saudi-Arabien. Der 29-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb bis Juni 2027.Sierro kam im Januar 2023 von den Young Boys nach Toulouse, wurde dort rasch Captain und absolvierte 90 Pflichtspiele (13 Tore). Seit März 2024 bestritt er 13 Länderspiele für die Schweiz.Bei Al-Shabab trifft er unter anderem auf den Belgier Yannick Carrasco. (mke/sda)

Derleiht den Mittelfeldspielerbis Saisonende zuin die zweithöchste Liga Belgiens aus. Eine Kaufoption für den 21-Jährigen aus Ghana wurde nicht vereinbart, wie der FCB mitteilte.Essiam besitzt beim Schweizer Double-Gewinner einen bis im Sommer 2028 gültigen Vertrag. Er wechselte im Januar 2022 zum FCB, kam seither für den Klub aber nur auf acht Einsätze in der Super League. Letzte Saison spielte er auf Leihbasis für den FC Aarau in der Challenge League. (sda)

verlässtkurz vor Saisonbeginn und wechselt wie erwartet zum Ligue-1-Aufsteiger. Der 35-jährige Goalie und Captain des Bundesligisten erhält bei den Franzosen einen bis im Sommer 2028 gültigen Vertrag, wie sein neuer Klub mitteilte.Über die Ablösesumme machten beide Vereine keine Angaben. Trapps Vertrag in Frankfurt hätte noch für die anstehende Saison Gültigkeit gehabt. Für Trapp ist es eine Rückkehr nach Paris. 2015 war er von der Eintracht zu Paris Saint-Germain gewechselt. Drei Jahre später kehrte der neunfache deutsche Internationale nach Frankfurt zurück und gewann mit den Hessen 2022 die Europa League.Die Eintracht stellte bereits Trapps Nachfolger vor. Ebenfalls wie erwartet kommtvom Ligakonkurrenten Werder Bremen. (abu/ram/sda)🇩🇪Alter: 35Position: TorhüterMarktwert: 2,50 Mio. EuroBilanz 2024/25: 26 Spiele, 10x zu null

Nach mehr als zehn Jahren verlässt der österreichische Stürmerdie Bundesliga und seinen letzten Arbeitgeber SC Freiburg. Er hat bis 2028 in Dänemark beiunterschrieben. (ram)🇦🇹Alter: 31 JahrePosition: MittelstürmerMarktwert: 3 Mio. EuroBilanz 2024/25: 23 Spiele, 3 Tore

