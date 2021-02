Sport

Fussball

Champions League: Liverpool will gegen Leipzig die Saison retten



Bild: keystone

Die Champions League als möglicher Balsam für die Liverpooler Fussball-Seele

Liverpool zeigt in der englischen Meisterschaft ungenügende Leistungen. Die erfolgreiche Titelverteidigung ist entrückt. Vielleicht besinnen sich Klopp, Salah und Co. auf die Stärken, die sie vorletzte Saison in der Champions League ausspielten.

Der Parcours in der K.o.-Phase der Königsklasse beginnt für Liverpool, den Champions-League-Gewinner 2019, am Dienstag mit dem Achtelfinal-Hinspiel gegen Leipzig (Dienstag, 21 Uhr), den Halbfinalisten der letzten Saison.

«Wir brauchen einen Top-Tag, um auf Augenhöhe zu sein.»

Die Coronavirus-Pandemie mit den restriktiven Reisebeschränkungen bewirkt, dass die Duelle der Liverpooler und der Leipziger nicht in Deutschland und nicht in England ausgetragen werden. Budapest ist der Austragungsort des Hinspiels.

Bild: keystone

Liverpool ist nach zuletzt drei Niederlagen am Stück in der Premier League aus der Sicht der Leipziger wie ein angeschlagener Boxer: fast am Boden, aber immer zu einem Lucky Punch fähig. Schliesslich ist die Champions League für Trainer Jürgen Klopp die vermutlich letzte Chance, in dieser Saison etwas zu gewinnen. «Wir brauchen einen Top-Tag, um auf Augenhöhe zu sein», sagte Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann. Liverpool sei aufgrund der enormen Erfahrung für ihn immer noch leichter Favorit.

«In ihren Glanzzeiten hat Liverpool den Gegnern die Luft zum Atmen genommen. Momentan müssen sie sehr hart für jeden Sieg arbeiten.»

Das sehen einige andere deutsche Beobachter anders. Ralf Rangnick sprach von einem 50:50-Duell, der ehemalige Liverpooler Profi Dietmar Hamann sogar von mehr. «Leipzig hat eine Riesenchance weiterzukommen, es ist ein guter Zeitpunkt, gegen Liverpool zu spielen.» dem FC Liverpool würden Frische, Dominanz und Durchschlagskraft fehlen. «In ihren Glanzzeiten haben sie den Gegnern die Luft zum Atmen genommen. Momentan müssen sie sehr hart für jeden Sieg arbeiten».

Liverpools sportliche Baisse geht einher mit ernsthaften Verletzungssorgen. Der überragende niederländische Abwehrchef Virgil van Dijk sowie die weiteren Innenverteidiger Joe Gomez und Joel Matip stehen nicht zur Verfügung, sodass der Mittelfeld-Stratege Jordan Henderson zuletzt im Abwehrzentrum spielen musste.

Leipzigs Goalie Peter Gulacsi, der in seiner Heimat in Budapest wird spielen können, hatte vor seiner Zeit in Leipzig bei Liverpool unter Vertrag gestanden. Aus der damaligen Mannschaft spielt nur noch Jordan Henderson eine Rolle. Allerdings eine ganz entscheidende. «Ihn kann man hervorheben», sagte Trainer Nagelsmann. «Er ist als Sprachrohr und Captain unheimlich wichtig. Er ist ein Spieler mit sehr grossem Einfluss auf die Leistung des Teams.» (abu/sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League Sie imitieren die grossen Stars – diese Tiere haben zu oft Fussball geschaut Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter