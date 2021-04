Sport

Fussball

WM-Quali: Die Reaktionen zu Deutschlands 1:2-Pleite gegen Nordmazedonien



Bild: keystone

Deutschlands «Mega-Blamage»: «So brauchen wir zur EM gar nicht erst anzutreten»

Deutschland kassiert in der WM-Qualifikation eine bittere 1:2-Pleite gegen Nordmazedonien. Nach der «Mega-Blamage» wurden die leisen Hoffnungen auf einen Aufbruch jäh zerstört – im Land des vierfachen Weltmeisters herrscht Alarmstimmung.

Zwei kleine Schritte vorwärts, ein grosser zurück: Nach der 0:6-Pleite im Herbst gegen Spanien wähnte sich die deutsche Fussball-Nationalmannschaft mit Siegen in der WM-Qualifikation gegen Island (3:0) und Rumänien (1:0) auf dem Weg der Besserung. Doch im dritten Spiel gegen Nordmazedonien kassierte die DFB-Elf nun eine peinliche 1:2-Pleite. Es ist eine Niederlage zur Unzeit – bis zur nächsten Chance auf Wiedergutmachung geht es zwei Monate. Erst dann steht der nächste Länderspiel-Termin an.

Die Niederlage gegen die Weltnummer 65 war verdient. Der vierfache Weltmeister liess so ziemlich alles vermissen: Kein Kampfgeist, keine Zielstrebigkeit, keine Kreativität. Zwar hatten die Deutschen über die gesamte Partie gesehen fast 70 Prozent Ballbesitz, doch wussten sie damit wenig anzufangen. Nur zwei Torschüsse brachte die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw in 90 Minuten zustande. 645 erfolgreiche Pässe standen am Ende zu Buche, doch Gefahr brachte fast keiner. Die defensiv sehr disziplinierten «Roten Löwen» machten die Räume geschickt zu und postierten sich immer wieder geschickt hinter dem Ball.

Auf das 1:0 der Nordmazedonier durch Routinier Goran Pandev fanden die Deutschen dank eines Elfmeters noch eine Antwort. Ilkay Gündogan glich aus und wenig später hatte Timo Werner die Chance auf den Führungstreffer. Doch der Chelsea-Stürmer vergab und so schoss Eljif Elmas die Nordmazedonier in der 85. Minute zum Sieg.

Die deutschen Nationalspieler gaben sich nach der erst dritten Niederlage einer DFB-Elf in einer WM-Qualifikation selbstkritisch. Bundestrainer Jogi Jöw suchte keine Ausflüchte, wirkte nach seinem 33. und letzten WM-Quali-Spiel geschockt und ziemlich ratlos.

Die Stimmen der Direktbeteiligten:

Bundestrainer Jogi Löw: «Die Enttäuschung ist riesengross. Wir haben im Spiel nach vorne viele Bälle verloren, die Defensive war insgesamt nicht stabil. In den ersten beiden Spielen gegen Island und in Rumänien haben wir gute Ansätze gesehen. Das haben wir uns selber eingebrockt, dass wir das aus der Hand gegeben haben. Die Enttäuschung ist erst einmal gross, wenn man zu Hause so verliert.



Ein Plan war schon vorhanden. Das Spiel herumzureissen hat heute nicht funktioniert. Wir sind viel mit dem Ball gelaufen. Wir hatten im Vorwärtsgang viele Abspielfehler und haben keine Mittel gefunden gegen die tiefstehenden Mazedonier. Wir sind dann in einige Konter gelaufen und haben bei der Zuordnung im Sechzehner keinen Zugriff gehabt. Bei den Gegentoren waren wir zumindest in Gleichzahl.»

Captain Ilkay Gündogan: «Viele Worte fallen mir gerade nicht ein. So eine Niederlage darf nicht passieren. Gefühlt waren die Nordmazedonier zweimal vor unserem Tor und haben zweimal getroffen. Wir sahen bei beiden Toren nicht gut aus. Uns bleibt nichts anderes übrig, als weiterzumachen. Das ist nicht unser Anspruch, das ist nicht zu erklären, aber man muss es akzeptieren. Es tut vielleicht umso mehr weh, dass jetzt zwei Monate nicht viel passieren wird, bis wir uns wiedersehen.»

Flügelstürmer Serge Gnabry: «Kompliment an Nordmazedonien, sie haben es uns sehr schwer gemacht. Warum wir unsere Chancen nicht nutzen, kann ich leider auch nicht beantworten. Wir würden uns natürlich auch mehr freuen, wenn der Ball drin wäre. Um die EM mache ich mir aber noch keine Sorgen, denn sie hat ja noch nicht begonnen.»

Bild: keystone

Das sagt der TV-Experte:

Zunächst einmal baff war nach dem Schlusspfiff Uli Hoeness, der seit diesem Jahr bei RTL als TV-Experte tätig ist. «Ich bin ziemlich sprachlos», musste der Bayern-Ehrenpräsident eingestehen. «Es ist ganz schwierig zu erklären. Ich habe wirklich gedacht, dass die Mannschaft den Schwung aus den ersten beiden Spielen mitnimmt.» In den ersten 20 Minuten sei noch alles okay gewesen. Aber «wenn man schon vorne nichts reinkriegt, dann muss man versuchen, hinten keine Tore zu kriegen. In der Mitte war die Abwehr heute teilweise sehr offen, beide Tore sind durchs Zentrum gefallen. Da stimmte was nicht.»

Hoeness machte Bundestrainer Löw dafür verantwortlich: «Ich verstehe es überhaupt nicht, dass man ein erfolgreiches System ändert – ohne Not. Ich hätte gerade in der Abwehr, die eingespielt sein muss, nichts durcheinander gewirbelt.» Er lobte allerdings auch die Nordmazedonier: «Die hatten so viele Spieler, die um ihr Leben gerannt sind. Denen hatte unsere Mannschaft körperlich nichts entgegenzusetzen.»

bild: rtl

Hoeness machte sich ausserdem für die ein Nationalmannschaftscomeback von Mats Hummels und Thomas Müller stark. Jérôme Boateng würde er aber zur EM «nicht mitnehmen». Mit einem möglichen Rückkehrer Hummels, Niklas Süle und Antonio Rüdiger, «der mir ganz gut gefällt, haben wir ja genug gute Abwehrspieler», so der TV-Experte.

Zu einer regelrechten rechten Lobeshymne setzte Hoeness in Bezug auf Müller an: «Der gehört da unbedingt rein, der ist immer für Tore gut und kann jeder Mannschaft der Welt in bestimmten Situationen helfen.» Nach der Niederlage gegen Nordmazedonien scheinen die Deutschen das bitter nötig zu haben.

Das schreibt die Presse:

Bild:

«So brauchen wir zur EM im Sommer gar nicht erst anzutreten ... Mit einem erbärmlichen Auftritt blamiert sich die deutsche Nationalmannschaft bis auf die Knochen und verliert in Duisburg 1:2 gegen Nordmazedonien. Ja, Nordmazedonien. WIE PEINLICH!»

Der Spiegel:

«Zum dritten Mal in der langen WM-Historie verliert Deutschland ein Spiel in der WM-Qualifikation. Die Spieler wirkten müde, der Bundestrainer hätte rotieren sollen. Diese Pleite macht den Stimmungsumschwung zunichte.»

Kicker:

«Da fehlte einfach alles, rundum und komplett. Und deshalb hat die deutsche Nationalmannschaft gegen Nordmazedonien aufgrund einer letztlich bodenlosen Vorstellung absolut zu Recht mit 1:2 verloren. Es wäre unfair, Einzelspieler explizit zu kritisieren. Es war ein kollektives Versagen der gesamten Mannschaft.»



«Es gab kein Passspiel, keinen Spielfluss, keine Kombinationen, keine Dribblings, kein Tempo, kein Pressing. Es fand sich kein deutscher Nationalspieler, der die Führung übernommen hätte, nicht Gündogan, nicht Kimmich, nicht Goretzka, noch sonstwer. Der ausgerufene Aufbruch erlebte nun schon wieder einen Abbruch, zumindest vorerst.»

Süddeutsche:

«Gerade erst hat sich die deutsche Mannschaft vom Spanien-Debakel erholt, da kommt der nächste kapitale Rückschlag: ein 1:2 gegen Nordmazedonien, den 65. der Weltrangliste.»

Focus:

«Die deutsche Nationalmannschaft verliert in der WM-Qualifikation gegen Nordmazedonien. Es ist ein fussballerischer Offenbarungseid – und eine historische Niederlage. Am Ende der Ära Löw steht der DFB vor einem Scherbenhaufen.»

Sport1:

«Die DFB-Elf legt sich zum Osterfest ein Ei ins eigene Nest. Die Blamage gegen Nordmazedonien ist schlimmer als das 0:6 von Sevilla. [...] Wer geglaubt hat, dass die deutsche Nationalmannschaft auf einem guten Weg ist, hat sich geschnitten. 76 Tage vor dem ersten EM-Gruppenspiel gegen Frankreich herrscht ernsthafte Alarmstimmung. Die klitzekleine Aufbruchstimmung nach den Siegen gegen Island und Rumänien ist schon wieder völlig dahin. So hat Deutschland nicht den Hauch einer Chance, die Gruppe mit Frankreich, Portugal und Ungarn zu überstehen.»

