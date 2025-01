Penaltykiller Altay Bayindir wurde für Manchester United zum Held. Bild: www.imago-images.de

ManUnited wirft Arsenal in Unterzahl aus dem FA Cup ++ Atletico siegt zum 14. Mal in Serie

Bundesliga

Augsburg – Stuttgart 0:1

Der VfB Stuttgart feiert in der Bundesliga einen wichtigen Sieg und macht dadurch gleich vier Plätze gut. Die Schwaben ziehen dank des 1:0-Siegs in Augsburg an Dortmund, Bremen, Wolfsburg und Mönchengladbach vorbei, die an diesem Spieltag allesamt verloren haben. Den einzigen Treffer gegen den Ex-Klub des nach Sevilla gewechselten Ruben Vargas erzielte Deniz Undav in der 65. Minute. Fabian Rieder kam nicht zum Einsatz, Leonidas Stergiou gehörte nicht zum Aufgebot.

Deniz Undav jubelt über den einzigen Treffer des Spiels. Bild: keystone

Leipzig – Bremen 4:2

Im ersten Spiel nach der Winterpause feierte Leipzig einen souveränen Sieg gegen Werder Bremen. Xavi Simons meldete sich nach seiner Verletzung mit einem Doppelpack zurück, Benjamin Sesko und Christoph Baumgartner sorgten für die weiteren Tore. Bei den Gästen trafen Mitchell Weiser zum zwischenzeitlichen 1:1 und Oliver Burke in der Nachspielzeit zum 2:4-Endstand.

Leipzig rückt damit wieder auf Platz 4 vor, während für Bremen eine vier Spiele lange Siegesserie zu Ende geht.

FA Cup

Arsenal – Manchester United 1:2 n. P.

Manchester United kann die starke Leistung vom 2:2-Unentschieden in Liverpool tatsächlich bestätigen und in der 3. Runde des FA Cup auch Arsenal ärgern. Dabei waren die Gunners über das gesamte Spiel sehr dominant und dem Sieg deutlich näher. Doch die von Ruben Amorim trainierten Gäste verteidigten auch nach dem Platzverweis gegen Diogo Dalot in der 61. Minute tapfer und hatten es auch Goalie Altay Bayindir zu verdanken, dass sie es in die Verlängerung schafften. Der Türke parierte den Penalty von Martin Ödegaard in der 72. Minute. Zuvor hatte Gabriel Magalhaes für Arsenal den Führungstreffer der Red Devils durch Bruno Fernandes ausgeglichen.

In der Verlängerung gab es keine Tore, weshalb das Penaltyschiessen entscheiden musste. Dort behielten alle fünf Schützen von ManUnited die Nerven, während Bayindir gegen Kai Havertz parierte. So zieht Titelverteidiger Manchester United in die nächste Runde ein, während der FA Cup für Arsenal bei erster Gelegenheit endet.

Newcastle – Bromley 3:1

Mit etwas Mühe setzten sich Fabian Schär und Newcastle United 3:1 gegen Viertligist Bromley durch. In der 8. Minute ging der krasse Aussenseiter in Führung, doch hielt diese nicht lange. In der 16. Minute erzielte der 18-jährige Lewis Miley den Ausgleich, nach der Pause sorgten Anthony Gordon per Penalty und William Osula für die erwarteten Verhältnisse.

Tamworth – Tottenham 0:3 n. V.

Noch schwieriger tat sich die Tottenham Hotspur. Gegen das fünftklassige Tamworth musste der Premier-League-Klub in die Verlängerung und war auf ein Eigentor des Aussenseiters angewiesen, um die Offensive doch noch ins Rollen zu bekommen. Nach dem Dosenöffner trafen auch noch Dejan Kulusevski und Brennan Johnson und sorgten so doch noch für ein klares Resultat.

Serie A

Venezia – Inter Mailand 0:1

Dank des Tors von Matteo Darmian bleibt Inter Mailand nach Verlustpunkten das beste Team der Serie A. Die Nerazzurri mit Yann Sommer im Tor rücken bei einem Spiel weniger auf einen Punkt an Leader Napoli heran. Sommer blieb dabei zum zehnten Mal in der laufenden Saison ohne Gegentor.

La Liga

Atletico Madrid – Osasuna 1:0

Atletico Madrid feierte den 14. Sieg in Folge in einem Pflichtspiel. Das Team von Trainer Diego Simeone, der das Amt seit Ende Dezember 2011 innehat, gewann in LaLiga das Heimspiel gegen Osasuna 1:0. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Stürmer Julian Alvarez in der 55. Minute. Dank des Erfolgs übernahm Atletico die Tabellenführung. Es liegt einen Punkt vor dem Stadtrivalen Real und sechs vor dem FC Barcelona. (nih/sda/apa)