Grandiose Aufholjagd! Servette holt gegen Xamax noch einen Punkt

Vier Jahre nach der Flüchtlingskrise: Wie das Merkel-Selfie ein Leben total veränderte

In Syrien schickt eine Mutter ihren Sohn auf den Weg nach Europa. Dort kommt er just zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise an. Er knipst mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel ein Selfie, das um die Welt geht. Eine Zeitreise mit Anas Modamani durch vier Jahre Willkommenskultur.

Anas Modamani kommt aus gutem Haus. In einem Vorort von Damaskus in Syrien wächst er wohlbehütet auf. Die Mitglieder seiner grossen und weit verzweigten Familie zählt er seine Freunde. In Syrien geht er ans Gymnasium. Dann bricht der Krieg aus.Nun, Jahre später, steht der 22-Jährige auf dem Alexanderplatz in Berlin, seiner neuen Heimat. Hier verabredet er sich mit Freunden, die er in Deutschland und auf Facebook kennengelernt hat. Und hier trifft er sich mit uns. «Ich mag das Gewusel, die …