Sport

Fussball

Premier League: Das sagt Mourinho nach Tottenham-Niederlage gegen Liverpool



Bild: keystone

Mourinho nach Tottenham-Niederlage gegen Liverpool: «Das beste Team hat verloren»

Meister Liverpool gewinnt das Spitzenspiel der Premier League gegen Tottenham Hotspur mit 2:1. Durch den Sieg können sich die «Reds» an der Tabellenspitze ein Polster von drei Punkten schaffen. Tottenham bleibt auf Rang 2, dahinter reiht sich allerdings Verfolger an Verfolger.

Der Siegtreffer von Liverpool fiel erst in der 90. Minute, als Roberto Firmino nach einer Ecke von Andrew Robertson zum 2:1 einnickte.

«Not amused» war zum Spielende Tottenham-Trainer José Mourinho. Der Portugiese sagte nach der Partie in einem Interview, dass es ein schreckliches Ergebnis sei, er mit dem Auftritt seiner Mannschaft aber zufrieden sei.

Angesprochen auf ein kurzes Gespräch mit Liverpool-Trainer Jürgen Klopp nach der Partie erklärte Mourinho: «Ich habe ihm gesagt, dass das beste Team verloren hat und er war damit nicht einverstanden, aber das ist seine Meinung.»

Auf den ersten Blick wirken Mourinhos Aussagen ziemlich wirr, dominierte Liverpool das Spiel mit 75 % Ballbesitz und 17:8 Schüssen doch deutlich. Doch ein genauer Blick auf die Statistik zeigt, dass Tottenham die besseren Gelegenheiten hatte. Bei den Expected Goals (xG), den erwartbaren Toren, spricht die Statistik für die Londoner, die dem Sieg gar näher standen.

Der Portugiese war aber nicht nur der Meinung, dass er das bessere Team coachte, sondern auch, dass er sich besser zu benehmen wisse als sein Pendant bei Liverpool: «Wenn ich mich so verhalten würde an der Seitenlinie wie es Jürgen Klopp getan hat, müsste ich auf die Tribüne und würde für lange Zeit gesperrt werden.»

Bereits am Wochenende steht die nächste Premier-League-Runde an. Am Samstag trifft Liverpool auf Crystal Palace, für Tottenham geht es am Sonntag im nächsten Spitzenspiel gegen Leicester City (Rang 4, ein Punkt hinter Tottenham) weiter – vielleicht gewinnt dann ja das beste Team.

(zap)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Alle Spieler mit 100 und mehr Toren in der Premier League Herr Impfexperte, was wird uns da eigentlich gespritzt? Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter