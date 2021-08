Sport

Fussball

Bundesliga: Wolfsburg schlägt Leipzig und ist wieder Leader



Bild: keystone

Wolfsburg schlägt Leipzig und ist wieder Leader +++ ManUnited gewinnt auch ohne «CR7»

Bundesliga

Union Berlin – Gladbach 2:0

Der Schweizer Trainer Urs Fischer ist mit Union Berlin zum ersten Sieg in der neuen Bundesliga-Saison gekommen. Nach zwei Unentschieden schlug der Klub aus der Hauptstadt Borussia Mönchengladbach in der 3. Runde 2:1. Verteidiger Niko Giesselmann und Stürmer Taiwo Awoniyi schossen die Tore zur vorentscheidenden 2:0-Führung von Union noch vor der Pause. Der Schweizer Nationalkeeper Yann Sommer war im Tor der Gladbacher bei beiden Gegentreffern ohne Chance.

Mönchengladbach hatte mehr Ballbesitz und auch mehr Chancen, doch das Anschlusstor durch Jonas Hofmann fiel erst in der Nachspielzeit. Deshalb ist nun der Fehlstart für den früheren YB-Meistertrainer Adi Hütter mit den Borussen perfekt: Nur einen Punkt holte Gladbach aus den ersten drei Spielen. Dem 1:1 zum Start gegen Meister Bayern München folgten nun zwei Niederlagen gegen Bayer Leverkusen (0:4) und Union Berlin. Zwei Niederlagen, notabene, gegen Schweizer Trainer.

Union Berlin - Borussia Mönchengladbach 2:1 (2:0)

11'006 Zuschauer

Tore: 22. Giesselmann 1:0. 41. Awoniyi 2:0. 91. Hofmann 2:1. -

Bemerkung: Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi und Zakaria (ab 46.), ohne Embolo (verletzt).

Wolfsburg – Leipzig 1:0

Leader der Bundesliga bleibt Wolfsburg mit seinem neuen Trainer Mark van Bommel. Nach dem 1:0 gegen RB Leipzig ist das VW-Ensemble mit den Schweizern Kevin Mbabu und Renato Steffen in der Startformation nach wie vor das einzige Team ohne Verlustpunkte. Leipzig dagegen erlitt im dritten Spiel bereits die zweite Niederlage.

Wolfsburg - RB Leipzig 1:0 (0:0)

12'058 Zuschauer.

Tor: 52. Roussillon 1:0. - Bemerkung: Wolfsburg mit Mbabu und Steffen (bis 88.), ohne Mehmedi (Ersatz).

Tabelle:

Premier League

Tottenham – Watford 1:0

Die Tottenham Hotspur übernehmen die Tabellenführung in der Premier League. Im dritten Spiel der Saison gab es den dritten 1:0-Sieg. Matchwinner war Heung-Min Son, der kurz vor der Pause einen Freistoss direkt verwandelte.

Wolverhampton – ManUnited 0:1

Ohne Cristiano Ronaldo kommt Manchester United in der 3. Runde der Premier League zum zweiten Saisonsieg. Das Team von Trainer Ole-Gunnar Solskjaer gewinnt auswärts gegen Wolverhampton Wanderers 1:0.

Während Ronaldo, dessen Transfer von Juventus Turin nach England am Freitag über die Bühne gegangen war, noch fehlte, standen zwei andere prominente Neuzugänge von Manchester United erstmals in der Startformation: Vorne stürmte der von Borussia Dortmund übernommene Jadon Sancho, hinten verteidigte Raphaël Varane, der von Real Madrid geholte französische Weltmeister. Für diese beiden Spieler hat Manchester United im Sommer rund 125 Millionen Euro bezahlt.

Das entscheidende Tor in Wolverhampton schoss einer, für den Manchester United kein Geld für einen Transfer hat in die Hände nehmen müssen: Mason Greenwood. Der 19-jährige Stürmer stammt aus dem eigenen Nachwuchs. Am Sonntag schoss er bereits seinen dritten Saisontreffer.

Wolverhampton Wanderers - Manchester United 0:1 (0:0)

Tor: 80. Greenwood 0:1. - Bemerkung: Manchester United noch ohne Cristiano Ronaldo (verletzt).

Tabelle:

La Liga

FC Barcelona - Getafe 2:1

Der FC Barcelona schliesst punktemässig zu Leader Real Madrid auf. Die Katalanen gewannen das Heimspiel gegen das noch punktlose Getafe mit 2:1. Sergi Roberto und Memphis Depay sorgten für die Barça-Tore.

FC Barcelona - Getafe 2:1 (2:1)

26'543 Zuschauer.

Tore: Sergi Roberto 1:0. 18. Ramirez 1:1. 30. Depay 2:1. (sda)

