«Toni Kroos – The Underrated One»

Toni Kroos beendet nach der EM 2024 seine Karriere – einer der besten deutschen Fussballer der Geschichte tritt ab.Trotz all seiner Erfolge ist der 34-Jährige in Deutschland immer noch unterschätzt und oft in der Kritik. Warum ist das so? Dieser und anderen Fragen gehen unsere Kollegen von watson.de in Berlin in einer sechsteiligen Podcast-Serie nach. Sie beleuchten Kroos' Karriere, sprechen mit ehemaligen Weggefährten und zeigen auf, wie er abseits des Rasens tickt.«Toni Kroos – The Underrated One» gibt es überall, wo man Podcasts hören kann.