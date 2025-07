100 Tore in 126 Länderspielen: Vivianne Miedema (Nummer 9) feierte in Luzern ein Jubiläum. Bild: keystone

Schöne Tore vor toller Kulisse – Niederlande schlägt Aussenseiter Wales souverän

Nach Startschwierigkeiten wird die Niederlande der Favoritenrolle doch noch gerecht. Die Oranje gewinnt ihr EM-Startspiel gegen Wales 3:0.

Kurz vor der Pause erlöste Vivianne Miedema die bis dahin ungefährlichen Niederländerinnen mit einem platzierten Schlenzer in die entfernte Torecke. Der wichtige Treffer erhielt eine historische Komponente: Es war Miedemas 100. Länderspiel-Tor bei 126 Einsätzen – eine Quote, die ihresgleichen sucht.

Traumhaft schiesst sich Vivianne Miedema zum Jubiläum. Video: SRF

Dank Miedemas Jubiläum konnten die Niederländerinnen die zweite Halbzeit in Luzern etwas entspannter angehen, was sich sogleich auf das Resultat auswirkte. Victoria Pelova in der 48. und Esmee Brugts in der 57. Minute erhöhten das Skore und sorgten für einen gelungenen Auftakt des Viertelfinal-Anwärters. Derweil blieb Wales beim EM-Debüt ohne Punkte.

Erst der Lattenknaller, dann das 3:0. Video: SRF

Fans aus beiden Ländern haben während des Spiels und schon davor für tolle Stimmung in Luzern gesorgt. Besonders die orange gekleideten Niederländerinnen und Niederländer zeigten sich in Feierlaune. Wie schon an der EM der Männer im letzten Jahr in Deutschland schwankten sie zum Lied «Naar links, naar rechts» hin und her. Auch Erinnerungen an die EM 2008, als Oranje die Schweizer Hauptstadt Bern in Beschlag nahm, kamen auf.

Ebenfalls im Stadion waren die niederländische Königin Maxima und ihre jüngste Tochter Prinzessin Ariane. Die beiden wurden von den niederländischen Fans im Stadion enthusiastisch begrüsst, wie Videos auf den Websites niederländischer Medien zeigten. Die Königin trug dem Anlass gemäss ein oranges Sommerkleid und feierte die Tore der Niederländerinnen mit begeistertem Applaus.

Am späteren Abend treffen in der Gruppe D noch die beiden Favoriten England und Frankreich aufeinander.

Wales - Niederlande 0:3 (0:1)

Luzern. 14'147 Zuschauer. SR Klarlund (DEN).

Tore: 45. Miedema 0:1. 48. Pelova 0:2. 57. Brugts 0:3. (nih/sda)