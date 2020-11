Sport

Juve verliert Ronaldo und Punkte in Rom ++ Kane, Bale und Son knacken West Brom erst spät

Premier League

West Brom – Tottenham 0:1

Tottenham – zum ersten Mal mit Harry Kane, Gareth Bale und Heung-min Son von Beginn weg – brauchte gegen die gut sortierte Abwehr von West Brom viel Geduld. Erst in der 88. Minute profitierte Kane davon, dass Goalie Sam Johnstone bei einer Hereingabe zögerte. Der Stürmer vollendete problemlos per Kopf.

West Bromwich - Tottenham 0:1 (0:0)

Tor: 88. Kane 0:1.

Tabelle:

Serie A

Lazio – Juventus 1:1

Juventus Turin kam trotz des sechsten Saisontreffers von Cristiano Ronaldo in der Serie A bei Lazio Rom nur zu einem 1:1. Der portugiesische Superstar traf in der 15. Minute, musste eine Viertelstunde vor Schluss nach einem Foul allerdings angeschlagen vom Feld. Nach sieben Runden hat der neu von Andrea Pirlo trainierte Meister nur 13 Punkte auf dem Konto.

Bild: keystone

In Rom verhinderte Felipe Caicedo den Turiner Sieg in der Nachspielzeit. Der Ex-Basler, der schon am Mittwoch in der Champions League mit einem späten Tor in St. Petersburg einen Punkt gerettet hatte, erzielte das 1:1 in der 95. Minute mit einem Schuss aus der Drehung.

Lazio Rom - Juventus Turin 1:1 (0:1)

Tore: 15. Ronaldo 0:1. 95. Caicedo 1:1. (abu/sda)

