Premier League: Shaqiri spielt, ManCity und Liverpool trennen sich 1:1



Bild: keystone

Auch Shaqiri bringt keine Impulse – Liverpool und ManCity trennen sich 1:1

Manchester City und Liverpool, die beiden meistgenannten Titelfavoriten, trennten sich in der 8. Premier-League-Runde 1:1. Manchester City stand dem Sieg näher.

Das Entscheidende in Manchester geschah in der ersten Halbzeit. Mohamed Salah brachte die Liverpooler nach einer knappen Viertelstunde mit einem Penalty in Führung. Manchester City gelang der Ausgleich nach einer halben Stunde durch Gabriel Jesus. Kurz vor der Pause hätte die Mannschaft von Pep Guardiola gar in Führung gehen müssen, doch Kevin de Bruyne scheiterte mit seinem Handspenalty. Der Belgier schoss am Tor vorbei.

Xherdan Shaqiri kam nach einer knappen Stunde ins Spiel, er konnte sich aber diesmal als Joker nicht in Szene setzen. Liverpool war in der letzten halben Stunde offensiv kaum mehr präsent. Durch das Unentschieden verpasste der Meister den Sprung auf den 1. Platz. Vor Liverpool sind derzeit Leicester und Tottenham klassiert.

Manchester City - Liverpool 1:1 (1:1)

Tore: 13. Salah (Foulpenalty) 0:1. 31. Jesus 1:1.

Bemerkungen: Liverpool mit Shaqiri (ab 59.). 42. De Bruyne (Manchester City) verschiesst Handspenalty. (abu/sda)

Tabelle:

Der Liveticker zum Nachlesen:

