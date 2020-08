Sport

Fussball

Barrage: Vaduz steigt trotz verrückter 3:4-Niederlage gegen Thun auf



Bild: keystone

Der FC Vaduz steigt trotz verrückter 3:4-Niederlage gegen Thun in die Super League auf

Thun steigt nach zehn Jahren wieder aus der Super League ab. Die Mannschaft von Trainer Marc Schneider kam im Rückspiel der Auf-/Abstiegsbarrage zuhause gegen Vaduz nicht über ein 4:3 hinaus und zog mit dem Gesamtskore von 4:5 den Kürzeren.

Vaduz, das sich erst als drittes unterklassiges Team in der Barrage durchsetzte, nimmt damit in der höchsten Spielklasse den Platz von Thun ein. Die Liechtensteiner steigen zusammen mit Lausanne-Sport auf, Zweiter Absteiger neben Thun ist Neuchâtel Xamax. Die neue Saison beginnt am 11. respektive 12. September.

Bild: keystone

Das Telegramm

Thun - Vaduz 4:3 (1:1) – Hinspiel 0:2

1000 Zuschauer. - SR Jaccottet. -

Tore: 19. Coulibaly (Schwizer) 0:1. 41. Büchel (Eigentor) 1:1. 47. Bertone (Bandé) 2:1. 51. Coulibaly (Manuel Sutter) 2:2. 69. Cicek (Coulibaly) 2:3. 87. Munsy (Ahmed) 3:3. 94. Rapp (Tosetti) 4:3.

Thun: Faivre; Joss (53. Tosetti), Havenaar (71. Nicola Sutter), Stillhart, Hefti; Bertone, Karlen, Hasler; Bandé (53. Ahmed), Munsy, Breitenmoser (67. Rapp).

Vaduz: Büchel; Rahimi, Schmid, Simani; Dorn, Lüchinger, Wieser (70. Prokopic), Schwizer (78. Djokic); Cicek (78. Frick); Coulibaly (70. Milinceanu), Manuel Sutter (55. Gasser).

Bemerkungen: Thun ohne Kablan, Salanovic und Castroman (alle verletzt). Vaduz ohne Gajic (verletzt). 90. Gelb-Rote Karte gegen Lüchinger (Foul). Verwarnungen: 24. Dorn (Foul). 25. Cicek (Reklamieren). 27. Hasler (Foul). 30. Schwizer (Unsportlichkeit). 64. Lüchinger (Foul).

(zap/sda)

