PSG statt Benfica – Real will wegen Panne bei Auslosung gegen die UEFA vorgehen

Das lief bei der ersten CL-Auslosung falsch

Bei der Ziehung der zweiten Paarung legte UEFA-Wettbewerbsdirektor Michael Heselschwerdt fälschlicherweise auch Manchester United in den Lostopf der möglichen Gegner für den FC Villarreal. Da die Engländer und die Spanier aber bereits in der Gruppenphase gegeneinander antraten, hätten sie sich nicht noch einmal duellieren dürfen. «Losfee» Andrej Arshavin zog dann prompt ManUnited als Villarreal-Gegner. UEFA-Generalsekretär Giorgio Marchetti bemerkte den Fehler und liess Arshavin ein weiteres Los ziehen. Dieses Mal stand Manchester City auf dem Zettel.



Allerdings setzte sich der Fehler in der Folge fort. Als anschliessend der Gegner von Atlético Madrid gezogen wurde, vergass Heselschwerdt – im Glauben, ManUnited sei bereits weg – die entsprechende Kugel dazuzulegen. Stattdessen landete Liverpool im Topf. Als Gruppengegner von Atlético hätten die «Reds» allerdings nicht noch einmal gegen Real antreten dürfen.



Zwar wurde Bayern München als Gegner von Atlético gezogen, da ManUnited jedoch im Topf fehlte, musste die Wahl wiederholt werden. Die UEFA nannte ein «technisches Problem mit der Software eines externen Dienstleisters» als Ursache. Diese schreibt den Offiziellen bei der Auslosung vor, welche Mannschaften in die Lostöpfe müssen.