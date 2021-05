Sport

Fussball

Robben, Taktiktafel und Barça-Titel – die Highlights des Fussball-Weekends



bild: imago

Robbens Tränen, eine Taktiktafel und Barça-Dominanz – die Highlights des Fussball-Weekends

Chribel statt Chrigel

Die AC Milan schlägt Juventus Turin im Direktduell um einen Champions-League-Platz gleich mit 3:0. Die Mailänder glänzen bei ihren ersten beiden Toren mit höchster Präzision. Erst trifft Brahim Diaz genau in den «Chribel», in der zweiten Halbzeit schiesst auch Ante Rebic die Spinnweben aus dem Kreuz.

Die Tore bei 0:48 und 2:35: Video: YouTube/Serie A

Juventus Turin um Superstar Cristiano Ronaldo ist durch die Niederlage auf Rang 5 der Serie A abgerutscht und droht die Champions League nächste Saison zu verpassen.

Besser sieht es für Atalanta Bergamo aus, welches nach dem 5:2-Sieg gegen Absteiger Parma weiterhin auf Rang 2 liegt. Besonders beeindruckend: Die Bergamasken haben in der dritten Saison in Folge über 100 Tore erzielt.

1⚽️4! 🔥



Superiamo quota 100 gol complessivi per la terza stagione consecutiva! 🤯#Atalanta have scored 100+ goals for the third straight season! 🤩#ParmaAtalanta #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/OlUQGzOZYF — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) May 9, 2021

Robben mit Comeback, Assists und Tränen

Arjen Robben nimmt im Saisonendspurt der niederländischen Fussball-Meisterschaft noch einmal Schwung auf. Der verletzungsgeplagte 37-Jährige stand erstmals seit seiner Rückkehr zum FC Groningen im vergangenen Sommer in der Startelf und steuerte zwei Vorlagen zum 4:0 beim FC Emmen bei. Robben legte das 2:0 und 3:0 von Alessio Da Cruz (52./62.) auf.

«Ich habe einen langen Weg hinter mir, das ist das, was ich wollte», sagte der frühere Star des FC Bayern im Interview mit «ESPN» nach dem Spiel und kämpfte dabei mit den Tränen.

«Ich hatte Spass wie ein Kind»

Eine hartnäckige Wadenverletzung hatte Robben über grosse Teile der Saison ausser Gefecht gesetzt. «Es war hart und schwierig, aber ich habe weiter gekämpft.»

Zur niederländischen Zeitung «AD» sagte Robben im Hinblick auf die holländische Nationalmannschaft: «In meinen kühnsten Träumen ist die Europameisterschaft das Ultimative. Man muss aber sehr vorsichtig sein, denn ich sehe schon wieder die vielen Schlagzeilen. Ich sage jetzt nicht, dass ich mit will. Aber, wenn er (Frank de Boer) anruft, dann sage ich ja.»

Arjen Robben got emotional after winning MOTM with 2 assists. Absolute Legend! 🙌



It was his first game after being injured for seven months.❤️ pic.twitter.com/nFbxhSC4mp — 𝐊💎 (@KhxnhFCB) May 9, 2021

Nach der Partie fuhr Robben nicht mit dem Auto, sondern, wie es sich in Holland gehört, mit dem Velo nach Hause.

37 year old Arjen Robben going home on his bicycle after assisting 2 goals for his boyhood club in the Dutch Eredivisie. Humble. Legend. 💚 pic.twitter.com/Tg1cavezIz — Thijs 🇳🇱🔴 (@lfcthijs) May 9, 2021

Pfostenkracher mal anders

Jacob Bergström ist eine ziemliche Kante vorne drin. Der Stürmer von Mjällby AIF ist zwischen 1,91 und 1,95 Meter gross – darüber ist sich das Internet nicht so richtig einig. Auf jeden Fall hat der Schwede die Masse, um nicht nur den Gegner, sondern auch das Tor erschüttern zu lassen. Bei seinem 1:0-Siegtreffer gegen Östersunds per Kopf kommt er nämlich mit so viel Wucht, dass er beinahe den Pfosten aus seiner Verankerung löst.

Keep Taktiktafel

In den Playoffs gegen Tabellenführer Midtjylland führt Bröndby in der Schlussphase bereits mit 2:1, doch Trainer Niels Fredriksen will sich damit nicht zufriedengeben. Weil erstmal wieder Zuschauer zugelassen sind – etwas über 8000 sind es, hat der Trainer aber ein neues, altes Problem: Das Team hört seine Anweisungen offenbar nicht.

Fredriksen weiss sich jedoch zu helfen: Er hält die Taktiktafel mit der unmissverständlichen Anweisung «Keep Attacking» hoch. Seine Mannschaft kann das perfekt umsetzen, denn nur fünf Minuten später trifft Andrija Pavlovic zum 3:1-Endstand und das Bild, wie Fredriksen die Tafel hochhält, geht bereits als Meme viral.

Brondby coach Niels Fredriksen possibly about to become the biggest meme in the game pic.twitter.com/qmIVCWZa5y — James Dart (@James_Dart) May 9, 2021

Rhys(e) Chiste

Hartlepool United gegen Maidenhead United. Was klingt wie zwei erfundene Namen einer Fussball-Manager-Simulation, ist tatsächlich ein Spiel aus der englischen National League, der fünfthöchsten Spielklasse. Hartlepool verliert die Partie mit 2:5, kann sich aber immerhin mit dem Tor des Tages durch Rhys Oates trösten. Der Stürmer trifft nach herrlichem Solo zum zwischenzeitlichen 1:1.

Oh läck du Mir!

Huesca kämpft in der Primera Division um den Klassenerhalt. Sie sind nämlich eines von fünf Teams, die am Tabellenende nur durch drei Punkte getrennt sind. Beim Gastspiel gegen Cadiz bringt Rafa Mir die Hoffnung auf einen Punktgewinn dank eines wunderbaren Distanzschusses zum 1:1 zurück. Am Ende verliert Huesca trotz des 13. Saisontores von Mir mit 1:2. Aber was war das für eine Kiste oder wie das Trio Eugster sagen würde «Oh läck du Mir.»

Barça-Frauen machen es vor

Die Männer des FC Barcelona haben sich am Wochenende schwergetan und beim 0:0 gegen Leader Atlético kein Tor zustande gebracht. Barça hat damit den Sprung an die Tabellenspitze verpasst, der Meistertitel liegt mit nur zwei Punkten Rückstand allerdings noch immer drin.

Wie das souveräner geht, hat die Frauenabteilung des Klubs gezeigt. Sie steht dank 26 Siegen aus 26 Spielen und einem Torverhältnis von 128 zu 5 bereits als Meister fest. Die Krönung könnte am nächsten Sonntag kommen, dann steht das Champions-League-Finale gegen den FC Chelsea an.

🤯🤯🤯

26 victorias de 26 partidos en liga.

128 goles a favor.

5 en contra.



Este equipo se merece TODO 🙌 pic.twitter.com/9bg3N7DofB — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) May 9, 2021

Jubeln? Jubeln!

In Malaysia gewinnt Keda dank eines Tores von Kpah Sherman mit 1:0 gegen Sabah. Und wie sagt schon ein altes, malaiisches Sprichwort: Ist der Rasen nass, macht das Jubeln doppelt Spass.

Traumtor oder Kacktor?

Eintracht Frankfurt hat im Kampf um die Champions League einen herben Dämpfer einstecken müssen. Während Dortmund das schwierige Spiel gegen Leipzig gewann, muss sich das Team von Adi Hütter gegen Mainz mit einem Remis begnügen.

Am Ende musste Frankfurt sogar noch froh sein über den Punktgewinn, zumal der Ausgleich erst in der 85. Minute fiel. Nach einem Durcheinander im Mainzer Strafraum traf der eingewechselte Ajdin Hrustic im Liegen per Lupfer zum 1:1.

Wir sind uns nicht ganz einig, hilf uns:

Traumtor oder Kacktor? Traumtor Kacktor

