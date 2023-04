Erling Braut mit wehendem «Haarland». Bild: keystone

«Haarland» und De Bruyne mit Lehrstunde für Arsenal – Chelsea verliert schon wieder

ManCity – Arsenal 4:1

Der mit viel Spannung erwartete Spitzenkampf der Premier League zwischen Manchester City und Arsenal wurde für die Gunners zu einer Lehrstunde. Das Team von Trainer Pep Guardiola siegt 4:1.

De Bruyne stellt die Weichen früh auf Sieg. Video: streamja

Zwar führt Arsenal die Tabelle noch mit zwei Punkten vor Manchester City an, jedoch haben sie zwei Begegnungen mehr ausgetragen. Matchwinner der Gastgeber waren Kevin De Bruyne und Erling Haaland. Ersterer erzielte das 1:0 (7.) sowie das 3:0 (54.) selber und bereitete das 2:0 von John Stones kurz vor der Pause vor.

Haaland schoss in der 94. Minute mit offenen Haaren seinen 33. Treffer in der Premier League in dieser Saison, nachdem er bei beiden Toren von De Bruyne die Vorarbeit geleistet hatte.

Haaland macht das 4:1 mit offenem Haar. Video: streamja

Das 1:3 erzielte Rob Holding in der 86. Minute mit dem zweiten Schuss aufs Tor der Londoner in dieser Partie. Für den ersten hatte in der 47. Minute Granit Xhaka verantwortlich gezeichnet. Der Captain der Schweizer Nationalmannschaft wurde in der 60. Minute nach einem Scharmützel ausgewechselt. Beim Heimteam zeigte Manuel Akanji, der als linker Verteidiger spielte, eine sehr starke Leistung.

Manchester City - Arsenal 4:1 (2:0)

Tore: 7. De Bruyne 1:0. 45. Stones 2:0. 54. De Bruyne 3:0. 86. Holding 3:1. 95. Haaland 4:1.

Bemerkungen: City mit Akanji, Arsenal bis 60. mit Xhaka.

Chelsea – Brentford 0:2

Derweil geht der Chelsea-Tiefflug weiter. Die Blues von Interimtrainer Frank Lampard verloren zuhause gegen Brentford diskussionslos mit 0:2. César Azpilicueta leitete die Niederlage mit einem Eigentor ein, Bryan Mbeumo sorgt ein der 78. Minute für die Entscheidung.

Mbeumo macht gegen Chelsea alles klar. Video: streamja

Chelsea - Brentford 0:2 (0:1)

Tore: 37. Azpilicueta (Eigentor) 0:1. 78. Mbeumo 0:2.

Bemerkung: Chelsea ohne Zakaria (nicht im Aufgebot).

West Ham – Liverpool 1:2

Einen Sieg gab es dagegen für Liverpool. Die «Reds» gewannen auswärts bei West Ham United mit 1:2. Dabei reagierte die Mannschaft von Jürgen Klopp auf einen frühen Rückstand.

Matip schiesst Liverpool zum Sieg. Video: streamja

West Ham - Liverpool 1:2 (1:1)

Tore: 12. Paqueta 1:0. 18. Gakpo 1:1. 67. Matip 1:2. (abu/sda)