Der grosse Jubel nach dem späten Treffer: Stuttgart sichert sich in München einen Punkt. Bild: imago

Elfmeter in Nachspielzeit: Bayern spät geschockt ++ Leipzig schlägt Dortmund deutlich

Der BVB wird von seinem ehemaligen Trainer eine schmerzhafte Niederlage zugefügt. Auch die Bayern tun sich gegen Stuttgart schwer und siegen erneut nicht. Für Leverkusen-Coach Gerardo Seoane wird die Luft derweil immer dünner.

Leipzig – Dortmund 3:0

Die Geschichte war bereits vorgeschrieben: Der bei Dortmund nicht mehr erwünschte Marco Rose übernimmt den Job in seiner Heimatstadt und führt Leipzig in seinem ersten Spiel zum Sieg über seinen Ex-Verein. Und genau so kam es auch. Dank Toren von Willi Orban, Dominik Szoboszlai, der sich aus rund 25 Metern ein Herz fasst und den Ball im oberen rechten Eck unterbringt, und Amadou Haidara.

Der BVB hingegen tat sich extrem schwer. Kam kaum zu Chancen und liess dem Gegner viel zu viel Räume. Dass im Tor dann Bundesliga-Debütant Alexander Meyer den verletzten Gregor Kobel ersetzen musste, machte es für das Team von Edin Terzic noch schwieriger. So steht am Ende die zweite Niederlage der Saison zu Buche – und für den Nachfolger von Domenico Tedesco und seine Leipziger der erst zweite Sieg im sechsten Bundesligaspiel.

Orban bringt Leipzig per Kopf in Führung. Video: streamja

Szoboszlai hält einfach mal drauf und trifft zum 2:0. Video: streamja

Haidara setzt den Schlusspunkt. Video: streamja

Leipzig - Borussia Dortmund 3:0 (2:0).

Tore: 6. Orban 1:0. 45. Szoboszlai 2:0. 84. Haidara 3:0.

Bemerkungen: Borussia Dortmund ohne Kobel (verletzt).

Hertha – Leverkusen 2:2

Und wieder kein Sieg für Gerardo Seoane und sein Team. Bayer Leverkusen muss sich in Berlin mit einem Unentschieden zufriedengeben. Wobei das Ergebnis auch dem Spielverlauf entspricht. Zwar gingen die Gäste kurz nach der Pause durch Kerem Demirbay in Führung, drehten die Herthaner das Spiel aber bis zur 74. Minute. Suat Serdar und Marco Richter erzielten die Tore.

Richter wurde von Mitspielern wie Fans besonders gefeiert. Für den 24-Jährigen war es erst der dritte Kurzeinsatz nach seiner Erkrankung an Hodenkrebs. Bereits im letzten Spiel gegen Augsburg erzielte Richter ein Tor. Doch weil Patrik Schick in der 79. Minute den Ausgleich schoss, bleibt es bei einem Punktgewinn für das Team von Sandro Schwarz.

Freistoss-Spezialist Kerem Demirbay bringt Leverkusen in Führung. Video: streamja

Der Berliner Ausgleich durch Suat Serdar. Video: streamja

Das zweite Saisontor von Marco Richter. Video: streamja

Patrik Schick sicher Video: streamja

Hertha Berlin - Bayer Leverkusen 2:2 (0:0).

Tore: 49. Demirbay 0:1. 56. Serdar 1:1. 74. Richter 2:1. 80. Schick 2:2.

Bayern – Stuttgart 2:2

Die Bayern tun sich in der Bundesliga auch gegen den VfB Stuttgart schwer. Die grandiosen Auftritte zum Saisonbeginn sind mittlerweile fast etwas vergessen. Nach den beiden Unentschieden gegen Mönchengladbach und Union Berlin holt das Team von Julian Nagelsmann auch gegen die Schwaben nur einen Punkt. Nach knapp 36 Minuten brachte Mathys Tel den Gastgeber in Führung und wurde mit 17 Jahren und 136 Tagen zum jüngsten Torschützen in der Geschichte der Münchner.

Nach der Pause drehten die Stuttgarter auf. Zunächst erzielte Serhou Guirassy den vermeintlichen Ausgleich, der aufgrund eines Trikotzupfers gegen Joshua Kimmich aber aberkannt wurde. Das Tor von Chris Führich zählte dann aber. Und Guirassy kam doch noch zu seinem Treffer: Nachdem Jamal Musiala die Bayern in der 60. Minute in Führung gebracht hatte, traf der Guineer in der Nachspielzeit vom Elfmeterpunkt. Matthijs de Ligt hatte seinen Gegenspieler zu Fall gebracht, ohne den Ball zu treffen.

Der jüngste Torschütze in Bayerns Geschichte: Mathys Tel. Video: streamja

Führich gleicht für die Gäste aus. Video: streamja

Wieder einmal trifft Jamal Musiala. Video: streamja

Der späte Ausgleich für die Stuttgarter. Video: streamja

Strittige Entscheidung: Der vermeintliche Ausgleich der Stuttgarter zählt nicht. Video: streamja

Bayern München - Stuttgart 2:2 (1:0).

Tore: 37. Tel 1:0. 57. Fuhrich 1:1. 60. Musiala 2:1. 92. Guirassy (Foulpenalty) 2:2.

Frankfurt – Wolfsburg 0:1

Da ist der erste Sieg in dieser Bundesligasaison für den VfL Wolfsburg. Dank des Tors von Maxence Lacroix nach einer Ecke gewinnen die Wolfsburger in Frankfurt und kann der nach wenigen Spiele bereits in die Kritik geratene Trainer Niko Kovac durchatmen.

Beschert Wolfsburg den ersten Sieg der Saison: Maxence Lacroix. Video: streamja

Eintracht Frankfurt - Wolfsburg 0:1 (0:0).

Tor: 60. Lacroix 0:1.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Sow (verwarnt).

Hoffenheim – Mainz 4:1

Nach der knappen Niederlage in Dortmund vom letzten Wochenende hat Hoffenheim gegen Mainz zurück in die Erfolgsspur gefunden. Dank des deutlichen Siegs steht das Team von André Breitenreiter vorübergehend auf dem zweiten Tabellenplatz. Der SC Freiburg, Union Berlin und Köln könnten am Sonntag noch vorbeiziehen.

Den Grundstein für den Sieg der Hoffenheimer legte der Platzverweis gegen Alexander Hack (41.), der Georginio Rutter im Strafraum als letzter Mann zu Fall brachte. Zwar vergab Andrej Kramaric den Penalty, aber erzielte er in der 53. Minute den Führungstreffer doch noch. Grischa Prömel, Munas Dabbur und Pavel Kaderabek trafen ebenfalls noch. Dominik Kohr erzielte das zwischenzeitliche 1:3 für die Mainzer, bei denen neben Captain Silvan Widmer auch Edimilson Fernandes zum Einsatz kam.

Zuerst vergibt er den Penalty, dann macht er es aber besser: Andrej Kramaric. Video: streamja

Video: streamja

Munas Dabbur trifft mit der Hacke. Video: streamja

Der Ehrentreffer für die Gäste durch Dominik Kohr. Video: streamja

Der vierte Treffer der Gastgeber. Video: streamja

Hoffenheim - Mainz 4:1 (0:0).

Tore: 53. Kramaric 1:0. 69. Prömel 2:0. 80. Dabbur 3:0. 83. Kohr 3:1. 92. Kaderabek 4:1.

Bemerkungen: Mainz mit Widmer, ab 64. mit Fernandes. 43. Kramaric (Hoffenheim) schiesst Foulpenalty neben das Tor. 41. Rote Karte gegen Hack (Mainz/Foul).