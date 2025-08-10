So richtig zufrieden waren am Ende weder die Berner noch die Sittener. Bild: keystone

Die Goalies glänzen bei Remis – YB bleibt auch gegen Sion ohne Sieg

Die Young Boys bleiben ein drittes Spiel in Folge sieglos. Die Reaktion auf das 1:4 gegen Basel misslingt mit dem torlosen Remis gegen den FC Sion.

Mehr «Sport»

Der FC Sion verdiente sich den einen Punkt im Wankdorf. Die mit zwei Siegen in die neue Meisterschaft gestarteten Walliser waren auf Augenhöhe mit den Gastgebern. Mit ihren schnellen Angriffen brachten sie die YB-Verteidigung mehrmals in Bedrängnis. Mitte der ersten Halbzeit musste der Berner Goalie Marvin Keller einen Abschluss von Benjamin Kololli reaktionsschnell an die eigene Latte lenken. Nach der Pause kam YB nur dank des Videoschiedsrichters um einen Penalty gegen sich herum und verdankte es erneut dem stark parierenden Keller, dass das Gegentor nicht fiel.

Marvin Keller hielt das 0:0 fest. Video: SRF

Die erwartete Druckphase der Young Boys kam erst in der Schlussphase, nachdem Sions Verteidiger Jan Kronig wegen einer unglücklich zustande gekommenen Notbremse vom Platz musste. Die letzten knappen 15 Minuten drückte das Team von Trainer Giorgio Contini nun auf das Tempo, so wie es die Zuschauer im Stadion schon viel früher erwartet hatten. Zwischen den Bernern und den drei Punkten stand schliesslich aber ausgerechnet Anthony Racioppi, der frühere YB-Goalie. Der 26-Jährige parierte zweimal sehenswert und hielt das Remis für sein Team fest.

Anthony Racioppi zeigte kurz vor Schluss eine Glanzparade. Video: SRF

Young Boys - Sion 0:0

28'284 Zuschauer. SR Schärer.

Young Boys: Keller; Janko (77. Athekame), Wüthrich (77. Lauper), Benito, Hadjam; Monteiro (62. Bedia), Raveloson, Lakomy (62. Pech), Virginius (61. Colley); Males, Córdova.

Sion: Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Chouaref (71. Bouchlarhem), Sow, Kabacalman (71. Diack), Lukembila (83. Baltazar Costa); Nivokazi (71. Chipperfield), Kololli (70. Berdayes).

Bemerkungen: 80. Rote Karte gegen Kronig (Notbremse).

Verwarnungen: 38. Lavanchy, 54. Nivokazi, 64. Sow. (nih/sda)

«Es ist eine riesige Enttäuschung. Wir haben uns nach der Niederlage viel vorgenommen und verspürten auch eine gewisse Wut und dann gelingt uns gerade in der ersten Halbzeit so wenig nach vorne.



Wir sind in einer Phase, wo die Bälle einfach nicht reingehen. Wir müssen uns das Glück wieder erarbeiten, indem wir von Anfang an präsenter sind. Heute sind wir erst in den letzten fünf Minuten aufgewacht.»​ YB-Verteidiger Gregory Wüthrich

«Ehrlich gesagt, scheisst mich das 0:0 auch an, wenn wir unsere Chancen anschauen. Mit etwas mehr Glück oder vielleicht auch Überzeugung hätten wir das Spiel auch gewinnen können. Sions Nias Hefti

Der Mann des Spiels

Sion-Goalie Anthony Racioppi war der beste Mann auf dem Feld. Bild: sofascore

Die weiteren Spiele vom Sonntag:

Luzern – Thun

St.Gallen – Winterthur