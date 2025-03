Die Spielerinnen von Zürich jubeln nach dem 1:0. Bild: keystone

Basel vergibt riesige Chancen und verliert: Die Frauen vom FC Zürich gewinnen den Cupfinal

Die Frauen des FC Zürich holen sich im heimischen Letzigrund den Cupsieg. Die Aussenseiterinnen gewinnen den Final gegen den FC Basel 1:0.

Mehr «Sport»

Es lief die 80. Minute, als zwei Einwechselspielerinnen für die Entscheidung sorgten. Martina Cavar bewies mit ihrem Pass auf Chiara Bücher ein gutes Auge und die 21-jährige Deutsche spitzelte den Ball an Basels Torhüterin Anna Klink vorbei ins Netz. Das 1:0 in der Schlussphase kam aus dem Nichts, die Zürcherinnen waren zuvor lange nicht mehr gefährlich im gegnerischen Strafraum aufgetaucht.

Das einzige Tor des Spiels. Video: SRF

Die Zürcherinnen holten ihren 16. Cuptitel vor einer Rekordkulisse von 8664 Zuschauenden. Sie sahen, wie dem FCZ Historisches gelang: In der Tabelle der Cup-Rekordsieger steht er nun allein an der Spitze. 2022 waren die Zürcherinnen mit den Young Boys gleichgezogen. Die Hälfte ihrer Cupsiege holten Zürichs Frauen in den letzten 13 Jahren.

Für den FCB, der als Favorit ins Spiel gegangen war, war die Cup-Niederlage eine riesige Enttäuschung. Die Baslerinnen, die in der Meisterschaft sieben Punkte mehr geholt haben als die Zürcherinnen, vergaben im Spiel zahlreiche Chancen. Die grösste Möglichkeit bot sich Qendresa Krasniqi bereits nach gut 40 Sekunden. Nach einem schönen Querpass traf sie den Ball aus aussichtsreicher Position nicht richtig. In der zweiten Halbzeit lief Milena Nikolic alleine auf das gegnerische Tor zu, schoss aber am Gehäuse vorbei.

Milena Nikolic vergibt eine riesige Chance. Video: SRF

Damit warten die Baslerinnen, die 2011 den Cup gewannen, weiter auf den zweiten Klubtitel. (riz/sda)

Basel - Zürich 0:1 (0:0)

Zürich. 8664 Zuschauer. SR Grundbacher.

Tor: 80. Bücher 0:1. (riz/sda)