West Ham schlägt Wolves knapp +++ Leipzig bezwingt Bochum spät

82. Minute: Nkunku bringt Leipzig in Führung.

In dieser Szene kann Bochums Masovic den Ball behaupten, doch Leipzig hat in der Partie die Überhand.

Der Krieg in der Ukraine hat direkte Auswirkungen auf die Hockey-WM. Weil die Hartwall-Arena im Besitz von russischen Oligarchen ist, entscheidet der Internationale Verband (IIHF) am Montag in einer Krisensitzung über eine Verlegung der WM von Helsinki nach Turku.

Lichterlöschen bei Jokerit Helsinki. Der finnische Kultklub spielt ja in der KHL, wird von russischen Oligarchen finanziert und trägt seine Spiele in der Hartwall Arena aus, die ebenfalls russischen Oligarchen gehört. Die Freunde aus Russland haben bisher das Minus finanziert. Niemand rechnet damit, dass der Verlust wieder ausgeglichen wird. Das bedeutet: Bei Jokerit gehen die Lichter aus. Die Spieler von Jokerit Helsinki sind auf der Suche nach neuen Arbeitgebern.