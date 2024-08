Breel Embolo trifft im Testspiel gegen Barcelona. Bild: www.imago-images.de

Embolo und Co. vermiesen Hansi Flick bei Barcelona die Premiere

Der neue Barcelona-Trainer Hansi Flick erlebt im Testspiel gegen AS Monaco eine Premiere zum Vergessen. Dafür trifft der Nati-Stürmer Breel Embolo.

Am 17. August startet der FC Barcelona mit seinem neuen Trainer Hansi Flick in die Saison. Gestern erfolgte gegen AS Monaco mit den Nati-Spielern Breel Embolo, Philipp Köhn und Denis Zakarie in seinen Reihen ein erster Formcheck – und der ging gründlich in die Hose.

Der deutsche Trainer Hansi Flick, der ab dieser Saison anstelle von Vereinslegende Xavi bei den Katalanen an der Seitenlinie steht, hatte sich sein Debüt wohl anders vorgestellt. Im Testspiel zwischen den Vizemeistern – sowohl Barcelona als auch Monaco schlossen die letzte Saison auf dem zweiten Platz ab – setzte es für die Katalanen vor heimischen Publikum eine 0:3-Niederlage ab.

Beim monegassischen Sieg standen alle drei Schweizer von Anfang an im Einsatz. Nachdem die erste Halbzeit noch von Torlosigkeit geprägt war, eröffnete Monaco in der zweiten Halbzeit das Score. In der 50. Minute traf Lamine Camara zum 1:0. Für den zweiten Treffer der Franzosen zeichnete ein Schweizer verantwortlich. Breel Embolo, der an der Europameisterschaft in Deutschland für die Nati gegen Ungarn und im Viertelfinal gegen England getroffen hatte, wurde in der 57. Minute von Takumi Minamino perfekt lanciert und bezwang Marc-André ter Stegen aus kurzer Distanz. Für das abschliessende 3:0 sorgte in der 86. Minute Mawissa Elebi.

Sowohl für den FC Barcelona als auch für Monaco beginnt die neue Saison am Samstag. Die Katalanen reisen für die erste Partie nach Valencia, Monaco empfängt Aufsteiger St-Etienne.

(kat)