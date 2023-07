Amanda Ilestedt erlöste die Schwedinnen in der 90. Minute. Bild: keystone

Schwedinnen und Niederländerinnen mit knappen Siegen +++ Frankreich torlos

An der Frauen WM setzten sich die Favoriten der heutigen Spiele bislang durch. Schweden allerdings in letzter Minute. Frankreich kam nicht über ein 0:0 gegen Jamaika hinaus.

Gruppe G

Schweden – Südafrika, 2:1

Schweden kann an der Frauen-WM in der Gruppe G einen Fehlstart gerade noch verhindern. Gegen den Aussenseiter Südafrika gewinnt der WM-Dritte von 2019 dank einem späten Treffer 2:1.

Amanda Ilestedt erlöste die Schwedinnen in der 90. Minute. Die Innenverteidigerin köpfelte den Ball nach einem Eckball ins Tor und machte damit die Wende perfekt.

Der Favorit, der zwar viel Ballbesitz hatte, sich gegen das im FIFA-Ranking drittschlechteste Team aller Teilnehmer aber kaum gefährliche Torchancen herausspielen konnte, war kurz nach der Pause in Rückstand geraten. Die Wende wurde durch ein Eigentor der Südafrikanerin Lebogang Ramalepe eingeleitet, die den Ball unglücklich mit dem Knie erwischte.

Im zweiten Spiel der Gruppe G treffen am Montag Italien und Argentinien aufeinander.

Gruppe E

Niederlande – Portugal, 1:0

In der Gruppe E startete einen Tag nach Titelverteidiger USA auch deren Finalgegner von 2019 mit einem Sieg. Die Niederländerinnen setzten sich im europäischen Duell gegen Portugal 1:0 durch. Das einzige Tor der Partie erzielte Stefanie van der Gragt schon nach einer knappen Viertelstunde. Die Verteidigerin köpfelte den Ball nach einem Corner ins Netz.

Gruppe F

Frankreich – Jamaika 0:0

Frankreich musste sich in seinem Auftaktmatch gegen Aussenseiter Jamaika trotz Überlegenheit mit einem torlosen Remis abfinden. Kadidiatou Diani setzte in der 90. Minute einen Kopfball an die Latte. Auch die letzten vier Minuten in der Nachspielzeit, als die Französinnen aufgrund eines Platzverweises gegen die Jamaikanerin Khadija Shaw, brachten keinen Treffer.

Für die Jamaikanerinnen, die ihre WM-Teilnahme nur dank eines erfolgreichen Crowdfounding finanzieren konnten, war es der erste Punktgewinn an einer Weltmeisterschaft. Bei der bislang einzigen Teilnahme waren sie vor vier Jahren in Frankreich punktelos geblieben und mit einem Torverhältnis von 1:12 ausgeschieden. (sda)