Salah bereitet bei Liverpool-Sieg einen Treffer vor + Pauli gewinnt mal wieder

Bundesliga

Gladbach – Wolfsburg 1:3

Nach drei Ligapartien ohne Gegentor zappelte der Ball am Samstagnachmittag bereits nach vier Minuten im Tor der Gladbacher. Patrick Wimmer schoss Wolfsburg in Führung. Der Österreicher zeigte eine starke Leistung und erzielte zwei Tore. Für die Wolfsburger ist es der zweite Sieg in Serie.

Die Wolfsburger jubeln über einen Treffer. Bild: www.imago-images.de

Borussia Mönchengladbach - Wolfsburg 1:3 (1:3).

Tore: 4. Wimmer 0:1. 22. Koulierakis (Eigentor) 1:1. 30. Amoura 1:2. 34. Wimmer 1:3.

Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (Ersatz).

Eintracht Frankfurt – Augsburg 1:0

Eintracht Frankfurt zeigte in der Bundesliga eine starke Reaktion. Nach der 0:6-Klatsche bei RB Leipzig in der letzten Woche, konnten die Frankfurter knapp mit 1:0 gegen Augsburg gewinnen. Fabian Rieder stand beim FCA in der Startaufstellung und wurde nach 76. Minuten ausgewechselt. Die Niederlage war für die Augsburger sehr ärgerlich, da gleich zwei Tore aberkannt wurde.

Eintracht Frankfurt - Augsburg 1:0 (0:0).

Tor: 68. Doan 1:0.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Amenda (ab 62.). Augsburg mit Rieder (bis 75.), ohne Zesiger (Ersatz).

Hoffenheim – Hamburger SV 4:1

Im Rennen um die Top-4-Plätze mischt nebst den üblichen Kandidaten in dieser Saison auch Hoffenheim mit. Das Team mit den früheren Schweizer Junioren-Nationalspielern Leon Avdullahu und Albian Hajdari gewann daheim gegen den Aufsteiger Hamburg (mit Miro Muheim) diskussionslos 4:1

Hoffenheim - Hamburger SV 4:1 (2:0).

Tore: 8. Prömel 1:0. 31. Kabak 2:0. 65. Lemperle 3:0. 72. Asllani 4:0. 82. Philippe 4:1.

Bemerkungen: 91. Philippe (Hamburger SV) verschiesst Penalty. Hamburger SV mit Muheim, ohne Hefti (nicht im Aufgebot).

St. Pauli – Heidenheim 2:1

Drei Monate nach dem letzten Sieg in der Meisterschaft kam St. Pauli daheim gegen den überholten Tabellennachbarn Heidenheim wieder einmal zu drei Punkten. Der Niederländer Martijn Kaars traf beim 2:1 zweimal für die Hamburger, die die zweite Halbzeit nach einem diskutablen Platzverweis kurz vor der Pause in Unterzahl bestreiten mussten.

Die Reserve von St. Pauli zum Schlusslicht Mainz wuchs auf fünf Punkte an. Die Mainzer bestreiten am Sonntag beim FC Bayern München das erste Ligaspiel unter dem neuen Coach Urs Fischer.

St. Pauli - Heidenheim 2:1 (1:0).

Tore: 35. Kaars 1:0. 53. Kaars 2:0. 64. Pieringer 2:1.

Bemerkungen: 45. Rote Karte gegen Smith (St. Pauli).

Premier League

Liverpool – Brighton & Hove Albion 2:0

Der unter Druck stehende FC Liverpool gewinnt vier Tage nach dem 1:0 in der Champions League bei Inter Mailand auch in der Premier League. Beim 2:0 gegen Brighton liefert Mohamed Salah einen Assist.

Liverpools Trainer Arne Slot entschied sich, Salah zurück ins Aufgebot zu nehmen, nachdem der Ägypter für die Reise nach Mailand suspendiert worden war. Zwar musste der Starspieler zunächst auf der Ersatzbank Platz nehmen, kam aber bereits nach weniger als einer halben Stunde für den verletzten Joe Gomez in die Partie. Nach einer Stunde lieferte der Ex-Basler die Vorlage zum 2:0 von Doppeltorschütze Hugo Ekitiké, der nach 46 Sekunden ein erstes Mal getroffen hatte.

Liverpool gewann mit 2:0 gegen Brighton. Bild: keystone

Salah wird Liverpool in den kommenden Wochen fehlen, weil er mit Ägypten am Afrika-Cup teilnimmt. Wie es danach weitergeht, ist offen. Es wird in England über einen Wechsel schon in der Winterpause spekuliert, möglicherweise nach Saudi-Arabien. Die harte und für viele im Umfeld des FC Liverpool unverständliche Kritik von Salah am eigenen Verein und Trainer könnte eine gemeinsame Zukunft verunmöglichen.

