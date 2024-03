Spielt die Nati an der EM in diesem Trikot? Leibchen wohl zu früh im Verkauf

Viele Nationen haben ihre Trikots für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland bereits präsentiert, unter anderem der Gastgeber und Topnationen wie England, Frankreich oder Spanien. Auch die Leibchen der Schweizer Gruppengegner Schottland und Ungarn wurden bereits vorgestellt. Bei der Schweiz sollte es hingegen erst in der nächsten Woche der Fall sein. Nun könnte das von Puma hergestellte Trikot jedoch ungewollt im Netz gelandet sein.

Denn ein Sportartikelhändler bewarb dieses bereits. Sollte es sich dabei um das echte Leibchen, dürften Granit Xhaka, Manuel Akanji und Co. wie gewohnt in einem roten Trikot auflaufen. Ähnlich wie bei der EM vor drei Jahren werden zudem weisse und dunkelrote Akzente gesetzt.

bild: screenshot twitter

Das Auswärtstrikot ist ebenfalls traditionell in Weiss gehalten, doch überrascht es mit dunkelblauen Akzenten. Damit wagt Puma einen Stilbruch, da die Trikots der Schweiz zuletzt immer Rot und Weiss waren. Doch bereits 1986 und 1999 trug die Schweizer Nati blau. Damals fand man die Farbe aber nur im dritten Trikot, das selten zum Einsatz kam.

bild: screenshot twitter

Die EM beginnt für die Schweiz am 15. Juni mit der Partie gegen Ungarn. Zuvor absolviert das Team von Murat Yakin noch vier Testspiele, das erste davon am Samstag in Kopenhagen gegen Dänemark. Dann dürften die neuen – bisher noch unbekannten – Leibchen jedoch noch nicht zum Einsatz kommen. Dies dürfte frühestens am Dienstagabend in Dublin bei der Partie gegen Irland und sonst im Juni in den beiden Vorbereitungsspielen gegen Estland und Österreich der Fall sein. (nih)