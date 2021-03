Sport

U21-EM: Die Schweiz schlägt Titelfavorit England zum Auftakt



Bild: keystone

«So macht es Spass» – die Schweiz schlägt England zum Auftakt der U21-EM

Die Schweizer U21-Nationalmannschaft startet perfekt in die EM in Slowenien und Bulgarien. Das Team von Trainer Mauro Lustrinelli bezwingt zum Auftakt Turnierfavorit England 1:0.

Dan Ndoye erzielte den Siegtreffer im ersten Gruppenspiel in der 78. Minute. Bei seinem erfolgreichen Schuss von ausserhalb der Strafraumgrenze beanspruchte der bei Nice in der französischen Ligue 1 engagierte Offensivspieler jenes Glück das sich die Schweizer zuvor aber auch verdient hatten. Indem Ndoye beim Abschluss wegrutschte, lenkte er den Ball mit seinem Standbein selbst ab und gab diesem eine unhaltbare Flugkurve.

«Wir haben alle gekämpft. Das braucht es gegen so eine starke Mannschaft. Ich hatte das Gefühl, dass wir teilweise einen Spieler mehr hatten. So macht es Spass.»

Für die Schweiz geht es am Mittwoch gegen Kroatien weiter. Letzter Gruppengegner ist am 31. März Portugal. Die ersten zwei qualifizieren sich die Viertelfinals und die K.o.-Phase, mit der das Turnier am 31. Mai fortgesetzt wird.

«Ich bin sehr glücklich, wir haben das Spiel verdient gewonnen. Das ist nicht selbstverständlich. Das war eine grossartige Leistung der ganzen Mannschaft, besonders bezüglich der Mentalität. Das war aber nur ein erstes Spiel, zwei fehlen noch. Ab morgen konzentrieren wir uns auf den nächsten Gegner.»

Zum Sieg gegen die hoch gehandelten Engländer verhalf den Schweizern in der slowenischen Hafenstadt Koper insbesondere eine geschlossene Defensivleistung. Zu dieser trug der 19-jährige Alexandre Jankewitz aus Southamptons zweiter Mannschaft mit seiner Zweikampfstärke im defensiven Mittelfeld wesentlich bei.

«Wir wussten, dass die Schweizer ein starker Gegner sind. Die Niederlage ist unglücklich, aber wir haben noch zwei Spiele.»

Über das ganze Spiel liessen die Schweizer nur zwei nennenswerte Torchancen zu. Nach einer Viertelstunde streifte ein Schuss von Tom Davies über das Tor von Anthony Racioppi, nach einer halben Stunde verfehlte ein Kopfball von Lloyd Kelly das Ziel.

So konnten die Schweizer am Ende nicht nur den Sieg, sondern auch die besseren Torchancen für sich beanspruchen. Bereits in der Anfangsphase hatte sich Zeqiri die Möglichkeit geboten, die Schweiz in Führung zu bringen. Nach einem gegnerischen Ballverlust zielte der mit neun Toren beste Schweizer Torschütze in der Qualifikation freistehend vor Englands Goalie Aaron Ramsdale zu ungenau. Später führte auch ein starker Kopfball von Zeqiri nicht zum Erfolg und traf Bastien Toma den Aussenpfosten.

England - Schweiz 0:1 (0:0)

Koper. - SR Kruaschwili (GEO).

Tor: 77. Ndoye (Imeri) 0:1.

England: Ramsdale; Aarons, Godfrey, Guehi, Kelly; Davies (66. Jones), Skipp; Hudson-Odoi, Smith Rowe (66. Eze), McNeil (76. Ryan Sessegnon); Nketiah (76. Brewster).

Schweiz: Racioppi; Lotomba, Bamert, Zesiger, Muheim; Toma (85. Rüegg), Domgjoni, Jankewitz; Guillemenot (66. Imeri); Ndoye (79. Mambimbi), Zeqiri.

Bemerkungen: 50. Schuss von Toma an den Aussenpfosten.

Verwarnungen: 60. Guehi (Foul). 63. Bamert (Foul). 83. Hudson-Odoi (Spielfeld zu früh betreten). 85. Jankewitz (Foul). 95. Skipp (Foul). (abu/sda)

Die Tabelle: Bild: screenshot srf

Der Liveticker zum Nachlesen:

