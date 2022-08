«Inakzeptabel»: Trainer Erik ten Hag weist Cristiano Ronaldo nach Stadion-Flucht zurecht

Cristiano Ronaldo verliess im letzten Testspiel nach seiner Auswechslung das Stadion. Nun hat sich sein Trainer dazu geäussert.

Ein Artikel von

Superstar Cristiano Ronaldo hat nach seiner Auszeit im Testspiel gegen den spanischen Klub Rayo Vallecano wieder ein Spiel für Manchester United bestritten. Zur Pause wurde er ausgewechselt – und verliess anschliessend zusammen mit einigen anderen Spielern das Old Trafford.

Ronaldo beim Testspiel gegen Rayo Vallecano. Bild: imago

United-Trainer Erik ten Hag regt sich über das Verhalten seiner Akteure auf. «Ich akzeptiere das nicht. Ich denke, das ist inakzeptabel. Für alle», sagte er dem niederländischen Streaminganbieter «Viaplay Sport». Der Niederländer fuhr fort: «Wir sind ein Team und da muss man bis zum Ende durchhalten.»

Der neue ManUnited-Trainer ten Hag ist nicht zufrieden mit dem Verhalten Ronaldos. Bild: keystone

Cristiano Ronaldo möchte noch in diesem Sommer Manchester United verlassen. Der Hauptgrund: Mit den «Red Devils» würde «CR7» nur in der Europa League spielen. Viel zu wenig für die hohen Ansprüche des Stars. Der Portugiese möchte auch in der kommenden Spielzeit in der Champions League für Furore sorgen. Unter anderem wurde er dem FC Bayern angeboten, der deutsche Rekordmeister hat die Offerte allerdings abgelehnt. ((t-online,Mey ))