Den Beginn des Spiels gegen Rayo Vallecano erlebte Cristiano Ronaldo noch. Bild: imago

Ronaldo sorgt bei Testspiel für Eklat – kehrt er zurück zu Sporting?

Es wird immer deutlicher, wie dringend Cristiano Ronaldo Manchester United verlassen will. Eigentlich hat der Portugiese noch ein Jahr Vertrag in England, doch er will schon vorher gehen. Sein jüngstes Verhalten verdeutlicht das.

Jannik Sauer / watson.de

Schon vor Wochen hatte Ronaldo seinen Agenten Jorge Mendes beauftragt, einen neuen Klub zu finden, der Ronaldo Champions-League-Fussball bieten kann. Manchester United kann das nämlich nicht. Die «Red Devils» haben sich nur für die Europa League qualifiziert. Mendes traf sich daraufhin unter anderem mit Vertretern von Chelsea und des FC Barcelona, konkret wurden die Verhandlungen jedoch nie.

Zur gleichen Zeit blieb Ronaldo der Saisonvorbereitung von Manchester United fern. Der Superstar gab dafür familiäre Gründe an. Inzwischen ist Ronaldo ins Training eingestiegen und stand am Sonntag im Testspiel gegen den spanischen Klub Rayo Vallecano wieder auf dem Platz – und sorgte gleich für den nächsten Aufreger.

Noch während des Spiels weg

Beim 1:1 spielte der 37-jährige Stürmer die ersten 45 Minuten, zum Pausenpfiff wechselte ihn Trainer Erik ten Hag aus. Die zweite Halbzeit schaute sich der Superstar dann angeblich gar nicht mehr an. Ein Foto, das in den sozialen Medien kursiert, soll Ronaldo beim Verlassen des Stadions zeigen – während das Spiel noch lief.

Sollte Ronaldo keine guten Gründe für seine vorzeitige Abreise gehabt haben, kann die Aktion als Bruch mit dem Team verstanden werden. Dabei sah es zwischenzeitlich schon so aus, als ob Ronaldo doch bei ManUnited bleiben könnte. Der neue Trainer Erik ten Hag hatte mehrmals betont, dass er mit seinem Star-Stürmer plane.

Rückkehr in die Heimat?

Zudem hatten sich zuletzt diverse Wechseloptionen für Ronaldo zerschlagen. Ohnehin können sich nur ganz wenige Vereine sein Gehalt leisten. Sein Ex-Klub Juventus Turin holte anstatt ihm lieber PSG-Star Angel Di María. Der FC Bayern lehnte in Person von Vorstandsboss Oliver Kahn dankend ab.

Sieht Ronaldo seine Zukunft aber womöglich gar nicht bei einem der europäischen Schwergewichte, sondern in seiner Heimat Portugal? «The Athletic» berichtet, dass er und sein Berater mit Sporting Lissabon über einen Sommer-Wechsel verhandeln würden.

Das waren noch Zeiten: Ronaldo im Sommer 2003 als Grün-Weisser von Sporting. Bild: EPA LUSA

Als Vize-Meister spielen die Lissabonner kommende Saison in der Champions League, was sie für Ronaldo attraktiv macht. Ausserdem hat der 189-fache portugiesische Nationalspieler einst bei Sporting seine Weltkarriere begonnen: 2002 unterschrieb er hier seinen ersten Profi-Vertrag. Bis heute ist er dem Verein emotional verbunden.