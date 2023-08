Der Pfosten rettet den Titelverteidiger USA vor dem Aus in der Gruppenphase

Der Titelverteidiger USA ist mit einem blauen Auge davongekommen und steht in der K.o.-Phase. Das Schicksal der Vereinigten Staaten hing in der Nachspielzeit vom linken Torpfosten ab, der verhinderte, dass ein Schuss der Portugiesin Ana Capeta den Weg ins Tor fand. Eine Niederlage hätte das Aus der Amerikanerinnen bedeutet.

Die Schweizerinnen treffen an der Fussball-WM in Australien und Neuseeland am Samstag im Achtelfinal auf Spanien. Die Spanierinnen beenden die Gruppe C nach der 0:4-Niederlage gegen Japan auf dem 2. Platz.