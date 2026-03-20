Deutschland läuft gegen die Schweiz in Blau auf – und spielt in den Trikots auch an der WM

In einer Woche testet die Fussball-Nati in Basel gegen Deutschland. Nun ist bekannt, welches Trikot beim DFB-Team zum Einsatz kommen wird. Es hat eine eher ungewohnte Farbe.

Mehr «Sport»

Ein Artikel von

Das Heimtrikot einer deutschen Nationalelf ist meist weiss, hat dazu oft schwarze oder schwarz-rot-goldene Akzente. So auch in diesem Sommer. Mit einer Hommage an die WM 1990 präsentierte der DFB vor einigen Monaten das Jersey der Nationalelf.

Heute Freitag folgte dann das Auswärtstrikot für die Weltmeisterschaft im Sommer. Statt gewohnter Farben wie Grün oder Schwarz entschieden sich der Verband und Ausrüster Adidas für Blau:

Bild: adidas

Mittelfeldspieler Florian Wirtz erklärte: «Ein Deutschland-Trikot in dieser Farbe finde ich ungewöhnlich – aber richtig gut. Ich freue mich sehr darauf, schon bald darin zu spielen.»

Das dunkelblaue Trikot hat hellblaue Akzente und ist in einem Zickzack-Muster gehalten. Es soll an historische Trainingsoberteile der DFB-Elf erinnern, das Design greift die gestalterische Linie des Heimtrikots auf.

Mit dem blauen Trikot geht Deutschland ungewohnte Wege, Experimente wiederum sind aber typisch. Bei der EM 2024 lief die DFB-Auswahl in Pink und Lila auf – in einem Trikot, das zu der Zeit das Fussballland spaltete. Einige Fans liebten es, einigen gefiel es überhaupt nicht. (ram/t-online)

