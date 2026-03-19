Nicolas Bosshardt bei einem Hallenturnier in Stuttgart. Bild: www.imago-images.de

Nati-Juwel entdeckt? Yakin hat 18-jährigen Brasil-Schweizer «absolut auf dem Radar»

Noch kennt Nicolas Bosshardt ausserhalb Brasiliens keiner. Doch das könnte sich ändern, denn der 18-Jährige gilt als sehr grosses Talent. Weil er auch einen Schweizer Pass hat, ist er für die Nati interessant.

Mehr «Sport»

Wer mit 18 Jahren in der höchsten Liga des Rekord-Weltmeisters spielt, hat Potenzial. Solches wird Nicolas Bosshardt zugesprochen. Er ist Linksverteidiger beim FC São Paulo – und Doppelbürger.

«Er ist absolut auf dem Radar», sagte der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin am Donnerstag bei der Bekanntgabe des Kaders für die Testspiele gegen Deutschland und Norwegen. «Er ist Linksverteidiger, kräftig, jung, spielt in einer Top-Liga» – natürlich sei man an so einem Spieler interessiert.

«Wir sind in Kontakt mit ihm», verriet Yakin. Es gehe darum, dass der Spieler «unser Interesse spüren» soll. Er werde Bosshardt bestimmt auch besuchen, um sich persönlich mit ihm auszutauschen. «Ob es für die WM im Sommer reicht, werden wir sehen.» Am Ende liege es ohnehin am Spieler, ob er sich entscheide, für die Schweiz aufzulaufen.

Bosshardt hatte zuletzt das Interesse vom VfB Stuttgart auf sich gezogen, auch Bayer Leverkusen soll angeblich am Talent interessiert sein. Der FC Barcelona war ebenfalls schon mit dem 18-Jährigen in Verbindung gebracht worden.



Murat Yakin zeigte sich in der jüngeren Vergangenheit offen gegenüber Doppelbürgern, die vermeintlich aus dem Nichts auf der Bildfläche erschienen. So machte er vor einem Jahr den argentinisch-schweizerischen Doppelbürger Lucas Blondel und den dänisch-schweizerischen Fussballer Stefan Gartenmann zu Schweizer Nationalspielern. Beiden gelang es jedoch nicht, sich im Team etablieren. (ram)