Diogo Jotas Witwe Rute Cardoso legt in Liverpool Blumen für ihren verstorbenen Ehemann nieder. Bild: keystone

«Für immer deine kleine Weisse»: Witwe von Diogo Jota meldet sich mit emotionalen Worten

Anfang Juli verstarb Diogo Jota bei einem Autounfall. Jetzt meldete sich seine Ehefrau erstmals zu Wort – mit einem emotionalen Beitrag auf Instagram.

William Laing / t-online

Mehr «Sport»

Ein Artikel von

Der Tod von Diogo Jota schockierte vor wenigen Wochen die Fussballwelt. Der 28-jährige Stürmer des FC Liverpool und sein Bruder André da Silva waren am 3. Juli im spanischen Zamora bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Zwei Tage später wurden beide in ihrem Heimatort Gondomar in Portugal beigesetzt.

Diogo Jota hinterliess seine Ehefrau Rute Cardoso sowie drei Kinder. Besonders tragisch: Der Fussballer und seine Jugendliebe hatten sich erst am 22. Juni das Ja-Wort gegeben. Die Traumhochzeit, bei der unter anderem auch Jotas langjährige Liverpool-Kollegen Andrew Robertson und Caoimhín Kelleher anwesend waren, fand in Porto statt.

Nach dem Tod und der Beisetzung ihres Ehemannes war es zunächst ruhig um Rute Cardoso geworden. Jetzt, genau einen Monat nach ihrer Hochzeit, veröffentlichte sie aber einen Beitrag auf Instagram – und erinnerte an ihre grosse Liebe.

«Für immer, deine kleine Weisse»

Cardoso postete drei Fotos von der Hochzeit. Auf dem ersten sieht man ihre Hand, welche die von Diogo Jota hält. Die Braut trägt ein elegantes, funkelndes Hochzeitskleid mit feinen Spitzen- und Blütenapplikationen sowie ein auffälliges Armband mit silbernen und blauen Elementen. An ihrem Finger befindet sich ein Ehering mit einem einzelnen Diamanten. Jota trägt einen dunklen Anzug, sein Ring ist ebenfalls sichtbar.

Die beiden weiteren Bilder zeigen das Ehepaar beim Hochzeitstanz. Auf dem zweiten Foto der Reihe hält Jota Cardoso bei einer Drehung an der Hand und blickt sie lächelnd an. Auf dem dritten senkt er seine Braut beim Tanz nach hinten ab, während sie sich mit gestrecktem Bein und zurückgelegtem Oberkörper elegant in seine Arme lehnt.

Die drei Fotos unterlegte Cardoso mit wenigen Worten. «1 Monat unseres ‹Nicht einmal der Tod kann uns trennen›. Für immer, deine kleine Weisse», schrieb sie und versah das Ganze an zwei Stellen mit einem weissen Herz-Emoji. Ein emotionales Statement der Witwe von Diogo Jota, wenige Wochen nach dem wohl schwersten Schicksalsschlag ihres Lebens.