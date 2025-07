Fans in Liverpool und in der ganzen Fussballwelt trauern um Diogo Jota. Bild: keystone

Diogo Jota ist tot – seine Karriere verlief nie geradlinig

Liverpools Star-Angreifer Diogo Jota ist bei einem Autounfall gestorben. Seine Karriere war erfolgreich, verlief aber nicht unbedingt geradlinig.

Er wurde nur 28 Jahre alt: Diogo Jota, Stürmer vom FC Liverpool, ist im Alter von 28 Jahren in Spanien bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Medienberichten zufolge kam Jota zusammen mit seinem 26-jährigen Bruder um. Der Unfall soll sich demnach auf der A52 in Cernadilla ereignet haben. Als mögliche Ursache wird ein geplatzter Reifen am Wagen des Fussballers genannt, durch den er von der Strasse abkam und nach einem Aufprall schliesslich Feuer fing. Der Fussballer hinterlässt seine Ehefrau Rute Cardoso, die er erst vor wenigen Tagen geheiratet hatte, sowie drei Kinder.

Berichten zufolge war er mit dem Auto unterwegs nach Santander, wo er die Fähre nach England nehmen wollte. Der Portugiese wollte derart umständlich zum Trainingsstart von Liverpool anreisen, da ihm seine Ärzte nach einem Eingriff an der Lunge ein Flugverbot erteilten.

Jotas Tod kommt mitten in der wohl erfolgreichsten Zeit seiner Karriere. Sowohl mit dem FC Liverpool als auch mit der portugiesischen Nationalmannschaft feierte er zuletzt Titel. Bis zu diesen grossen Erfolgen verlief Jotas Karriere jedoch nicht unbedingt geradlinig.

Jota war nur ein Spitzname

Seine Laufbahn startete Jota in seiner portugiesischen Heimat beim Klub Gondomar, wo er sämtliche Jugendabteilungen bis in die U19 durchlief. Jotas bürgerlicher Name lautete eigentlich Diogo José Teixeira da Silva. Doch weil es zu seiner Jugendzeit viele Spieler mit den Namen Diogo und Silva gab, lief er mit der Aufschrift Diogo J., basierend auf dem ersten Buchstaben seines zweiten Vornamens auf. «Jota» entstand daraus, weil es die portugiesische Aussprache des Buchstabens J ist.

Im Jahr 2013 zog es Jota im Alter von 16 Jahren in die Jugendabteilung von Paços Ferreira. Für den damaligen portugiesischen Erstliga-Klub gab er im Januar 2015 auch sein Profi-Debüt. Innerhalb der nächsten eineinhalb Jahre kam Jota auf 47 Spiele für den Klub und sammelte dabei ganze 18 Tore und weitere 14 Vorlagen.

Ein Rückschritt brachte den Durchbruch

Damit empfahl sich der Offensivakteur für höhere Aufgaben und wechselte im Sommer 2016 für eine Ablöse von sieben Millionen Euro nach Spanien zu Atlético Madrid. Der Schritt zu einem internationalen Topverein schien gemacht. Doch nach nur einem Monat in Spanien verliehen ihn die Madrilenen bereits zurück nach Portugal zum FC Porto, wo er sich in einer Saison nicht für einen Verbleib empfehlen konnte.

Bei Porto konnte sich Jota nicht durchsetzen. Bild: imago/ZUMA Press

Porto schickte Jota zunächst zurück zu Atlético, die ihn wiederum prompt erneut verliehen. Dieses Mal zum damaligen englischen Zweitligisten Wolverhampton Wanderers. Was zunächst wie ein deutlicher Rückschritt in seiner Karriere wirkte, verhalf ihm letztlich zum Durchbruch.

In der Saison 2017/2018 erzielte er für den englischen Klub in 46 Einsätzen 19 Tore und legte weitere sechs Treffer auf. Damit hatte er wesentlichen Anteil am Aufstieg Wolverhamptons in die Premier League. Der Klub verpflichtete ihn in der Folge für eine Ablöse in Höhe von 14 Millionen Euro fest und Jota zahlte das mit zahlreichen weiteren Treffern in der höchsten englischen Liga zurück.

Liverpool schlägt zu

Mit Wolverhampton qualifizierte er sich sogar für die Europa League und erzielte auch dort sechs Tore in acht Spielen. Der FC Liverpool hatte genug gesehen und lotste den Portugiesen unter der Leitung des damaligen Trainers Jürgen Klopp für eine Ablösesumme in Höhe von 44,7 Millionen Euro an die Anfield Road.

Auch beim Klub von der Merceyside konnte sich Jota durchsetzen. In insgesamt 182 Spielen erzielte er ganze 65 Tore und lieferte weitere 26 Assists. Dabei trumpfte Jota auch durch seine Variabilität auf, wurde sowohl als Mittelstürmer als auch als Außenstürmer, hängende Spitze und im offensiven Mittelfeld eingesetzt.

Fans in Liverpool gedenken ihrem verstorbenen Spieler. Bild: keystone

Nach zwei Siegen im englischen Ligapokal (2022, 2024) und dem Triumph im FA-Cup 2022 erlebte Jota in der abgelaufenen Saison wohl seine erfolgreichste Zeit – zumindest in Bezug auf Trophäen –, obwohl er selbst immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Zunächst gelang es ihm mit Liverpool, die vierjährige Siegesserie von Manchester City zu durchbrechen und die englische Meisterschaft zu gewinnen. Dann feierte er mit der portugiesischen Nationalmannschaft, für die er seit seinem Debüt im Jahr 2019 in 49 Spielen 14 Tore erzielt hat, den zweiten Sieg in der Nations League nach 2019.

Mit Liverpool wurde Jota kürzlich Meister. Bild: keystone

Abseits des Spielfelds erlebte Jota kürzlich ein persönliches Highlight. Am 22. Juni ehelichte er seine langjährige Freundin Rute Cardoso, mit der er bereits drei gemeinsame Kinder hatte. Nur wenige Tage später wurde er nun plötzlich aus dem Leben gerissen.