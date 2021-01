Sport

SFL Awards: YB-Stürmer Nsame ist der beste Spieler der Super League



Der beste Spieler der Super League 2020 heisst wie schon 2019 Jean-Pierre Nsame. Der Torjäger von Meister YB gewann die Auszeichnung als erster Spieler zwei Mal in Folge.

Nsame erzielte im Kalenderjahr 2020 nicht weniger als 23 Tore in 26 Meisterschaftsspielen. Seine 32 Treffer in der Saison 2019/20 brachten ihm die Krone des Torschützenkönigs ein. Bei den SFL Awards gewann er bereits 2016 eine Trophäe, als Servette-Stürmer wurde er damals zum besten Spieler der Challenge League ausgezeichnet.

Diese Auszeichnung ging in diesem Jahr an Asumah Abubakar vom SC Kriens. Er wechselte unlängst in die höchste Liga zum FC Lugano. Ein alter Bekannter ist der Trainer des Jahres: Zum dritten Mal in Folge triumphierte Gerardo Seone, der die Young Boys im Sommer zum ersten Double seit 62 Jahren führte.

Der in vier Kategorien nominierte FC St.Gallen darf sich über den Sieg von Leonidas Stergiou freuen. Der junge Verteidiger wurde als Nachwuchsspieler des Jahres ausgezeichnet.

Super League Best Player

Gewinner: Jean-Pierre Nsame (YB).

Auch nominiert: Jordi Quintilla (FCSG) und Miroslav Stevanovic (Servette).

⚽✨ Die Auszeichnung als RSL Best Player 2020 geht auch in diesem Jahr an Jean-Pierre Nsame vom @BSC_YB – Herzlichen Glückwunsch!

–

⚽✨ Félicitations à Jean-Pierre Nsame – Il est élu RSL Best Player 2020.

⠀#SFLAWARDS pic.twitter.com/BFQCAiDA3w — Swiss Football League (@News_SFL) January 21, 2021

Challenge League Best Player

Gewinner: Asumah Abubakar (Kriens).

Auch nominiert: Davide Calla (Winterthur) und Petar Pusic (Grasshoppers).

⚽✨ Herzlichen Glückwunsch an Asumah Abubakar zur Wahl zum BCL Best Player 2020!

–

⚽✨ Asumah Abubakar est élu BCL Best Player 2020 – Félicitations!

⠀#SFLAWARDS pic.twitter.com/LhDOCfmlGH — Swiss Football League (@News_SFL) January 21, 2021

SFL Best Youngster

Gewinner: Leonidas Stergiou (FCSG).

Auch nominiert: Kastriot Imeri (Servette) und Becir Omeragic (Zürich).



⚽✨ SFL Best Youngster 2020 ist Leonidas Stergiou vom @FCSG_1879 – Herzlichen Glückwunsch!

–

⚽✨ SFL Best Youngster 2020 est Leonidas Stergiou – Félicitations!

⠀#SFLAWARDS pic.twitter.com/7O1XLSTz6X — Swiss Football League (@News_SFL) January 21, 2021

SFL Best Coach

Gewinner: Gerardo Seoane (YB).

Auch nominiert: Maurizio Jacobacci (Lugano) und Peter Zeidler (FCSG).

⚽✨ SFL Best Coach ist zum dritten Mal in Folge Gerardo Seoane vom @BSC_YB – Herzlichen Glückwunsch!

–

⚽✨ Pour la troisième fois de suite – SFL Best Coach est Gerardo Seoane. Félicitations!

⠀#SFLAWARDS pic.twitter.com/segsemr4tj — Swiss Football League (@News_SFL) January 21, 2021

SFL Best Goal

Gewinner: Nicolas Moumi Ngamaleu (YB).

⚽✨ Das SFL Best Goal 2020 erzielte Nicolas Moumi Ngamaleu vom @BSC_YB – Herzliche Gratulation!

–

⚽✨ Félicitations à Nicolas Moumi Ngamaleu pour le SFL Best Goal 2020.

⠀#SFLAWARDS pic.twitter.com/YhfKP59Xe6 — Swiss Football League (@News_SFL) January 21, 2021

Alle Tore, die es in die engere Auswahl geschafft haben:



Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie fanden die SFL-Awards in diesem Jahr nicht wie sonst üblich in einem glamourösen Rahmen statt. Stattdessen wurde die Gala virtuell durchgeführt. Vergeben wurden die Auszeichnungen von einer Fachjury, die aus den Trainern und Captains der 20 Klubs der Super League und der Challenge League, Auswahltrainern des Schweizerischen Fussballverbands und ausgwählten Journalisten bestand. (ram)

